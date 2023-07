À 33 ans, cette ex-VP de Morgan Stanley vient au secours de l’orgasme féminin

Cela n’a rien d’un secret… la vie sentimentale des femmes (et des hommes) de la finance est, a minima, un véritable défi. À Londres, une ancienne VP restée sept ans chez Morgan Stanley adopte une démarche scientifique pour tenter de changer cet état de fait, et lance une structure de recherche qui aura pour élément central…le clitoris.

Joy Mpofu est fondatrice et présidente de Flutter, une entreprise dont l’objectif est « la compréhension de la neuroscience et des bénéfices du plaisir féminin sur la santé physique et mentale. » Elle se lance dans l’aventure avec Ella Peters, une ancienne responsable produit senior de la fintech Nate, qui occupe le poste de Chief Product Officer chez Flutter.

Joy Mpofu a commencé chez Morgan Stanley en 2015 comme associate au sein de l’équipe Capital Markets, où elle occupait une fonction « mi-business, mi-juridique. » Au bout d’un an et demi, elle intégrait l’équipe Regulatory Relations, puis devenait en 2018 responsable Sustainability Regulation.

Au bout de trois ans à ce poste, elle était promue VP et prenait la tête de la gestion du risque social et environnemental pour la région EMEA, poste qu’elle a quitté en 2022. Parmi les moments forts de son passage chez Morgan Stanley, on retiendra entre autres qu’elle est « devenue la plus jeune membre du Comité sur la Finance Durable en EMEA ; et sa venue au bureau avec des tresses. »

Flutter a récemment bénéficié d’un investissement de pré-démarrage, dont le montant n’a pas été dévoilé, de la part de l’établissement de capital-risque Antler, où Joy Mpofu et Ella Peters sont entrepreneuses en résidence depuis février dernier.

