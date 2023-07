À 38 ans, ce banquier M&A apprend qu’il a un âge biologique de 45 ans

La banque d’investissement, ça use ! Comme l’a découvert Alexandra Michel, cette ancienne associate de Goldman Sachs devenue professeure d’université, dans l’une de ses études il y a plus de 10 ans, une carrière en banque ne dure en moyenne que sept ans. Mais pendant ce temps, les banquiers subissent une phase d’initiation brutale au surmenage, qui induit alopécie, prise de poids et détérioration de l’état physique et mental. Celles et ceux qui persistent apprennent à s’adapter.

Navin Wadhwani, responsable de la banque d’investissement de JPMorgan en Inde, est l’un d’entre eux. Aujourd’hui âgé de 52 ans, il était à 38 ans managing director chez Rothschild, et partie prenante dans un deal épuisant qui a traîné en longueur pendant des mois. C’est lors d’un contrôle médical de routine que l’information est tombée : son corps présentait les caractéristiques de celui d’un homme de 45 ans – le tribut à payer à ses clients.

Comme Navin Wadhwani l’a confié à Bloomberg, il avait atteint un « seul critique. » Dans une condition physique déplorable, incapable de courir plus de 4 km sans faire de pause, il décide alors mettre en place un programme d’entraînement implacable. Au menu : course, marche, natation et triathlons Iron Man. Après des débuts en semi-marathon, il a depuis couru cinq marathons.

Il avait décrit son programme d’entraînement dans un post Facebook de 2017 : « réveil à 3h45 tous les dimanches, et départ pour l’entraînement à 4h30 chacune des 16 dernières semaines précédant la compétition. » Navin Wadhwani souligne qu’il « parvenait à gérer cet énorme volume d’entraînement malgré un planning de travail chargé » et « n’avait pas pris un seul jour de congé durant cette période. »

Si cela ne semble guère propice à une vie longue et saine, il pense y avoir trouvé des avantages. Pour lui, les heures passées à l’entraînement rendent plus « patient, calme et humble, » et les solutions aux problèmes de famille apparaissent comme une évidence quand on « nage, fait du vélo ou court », même si on voit sans doute très peu la famille quand on travaille et qu’on s’entraîne autant.

Quatorze ans plus tard, Bloomberg trouve Navin Wadhwani « en forme et serein. » Il continue apparemment les compétitions Iron Man, même s’il n’est pas le plus rapide. En fait, peu importe de gagner. L’essentiel est bien de participer, et d’atténuer les effets d’un métier essentiellement sédentaire, passé en réception clients ou voyages en avion.

