Les banquiers en poste à Paris peu concernés par les émeutes

like icon

Au vu de la violence des scènes d’émeutes en France, on pourrait penser que les professionnels des services financiers à Paris soient quelque peu nerveux. Mais pas le moins du monde. Comme c’est apparemment fréquent lorsque des émeutes éclatent dans la capitale, les banquiers avouent vivre dans un autre monde.

« Je vis dans une bulle, » confie un banquier senior de Bank of America à Paris. « Je n’ai jamais vu le moindre gilet jaune. »

Dans la salle des marchés de BNP Paribas à Paris, un managing director se montre tout aussi détaché. « Personnellement, je n’ai rien vu d’autre que ce qu’ont montré la télé et les média, » dit-il. « Il y a eu quelques boutiques touchées près de Châtelet, mais ce n’est pas un quartier résidentiel. » Un autre banquier senior de BNP confirme que lui non plus n’a « rien vu. »

Les banquiers seniors en poste à Paris s’étaient exprimés dans le même sens pendant les manifestations des gilets jaunes en 2019, déclarant que l’impact de la contestation était exagéré de l’autre côté de la Manche. Même son de cloche pendant les manifestations contre la réforme des retraites au début de l’année, alors qu’ils avouaient ne pas avoir été touchés. « Les éboueurs passaient toutes les semaines, » raconte le banquier de BofA. « La collecte des ordures est assurée par une entreprise privée. »

Le calme apparent des banquiers parisiens fait suite à près d’une semaine d’émeutes consécutives à la mort de Nahel Merzouk, l’adolescent de 17 ans tué apparemment à bout portant par un policier à Nanterre. De nombreux média ont diffusé des scènes de pillage de boutiques de luxe, mais pas seulement, dans Paris intra-muros et en banlieue.

Le trader senior de BNP Paris raconte avoir été beaucoup plus affecté il y a quelques mois par les grèves contre le projet de réforme des retraites, qui avaient perturbé les déplacements à destination et en provenance du bureau.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.