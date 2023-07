Comment devenir quant en finance sans diplôme

On pourrait penser que la voie vers la finance quantitative est assez rigide et, pour l’essentiel, c’est juste. Il faudrait être aux abois pour engager en hedge fund un quant sans diplôme de troisième cycle, même au bas de l’échelle. Cela ne signifie pourtant pas que les exigences sont les mêmes pour tous les postes, et il existe une arme secrète susceptible de donner un énorme avantage, avec ou sans diplôme.

Cette arme n’est autre que les contributions open-source. Une chose que de nombreux aspirants quants prennent déjà en considération, car l’open source se démarque des tendances en vogue comme les compétitions de codage, et ce pour plusieurs raisons.

Pour Jose Pedro Magalhaes, responsable mondial du groupe core strats, modélisation et analyse chez Standard Chartered, « un diplôme n’est pas indispensable, et ne vous ouvre pas forcément les portes directement. » Car « vos connaissances peuvent s’avérer plus théoriques que pratiques. » La programmation open-source, en revanche, est extrêmement pratique par nature.

Ce qui ne veut pas dire que les connaissances théoriques soient une mauvaise chose. « Nous avons embauché des professeurs d’université, » poursuit Jose Pedro Magalhaes, « et nous avons aussi embauché des gens sans le moindre diplôme. » L’un des exemples qu’il cite est celui d’un étudiant qui avait « démarré une licence et abandonné en cours de route ; il ne trouvait pas l’enseignement à son goût. » Mais il était parfaitement employable en raison de sa motivation et de ses compétences, et pouvait fournir toutes les preuves de son travail open source. L’open-source n’est pas la meilleure alternative à l’éducation. Jose Pedro Magalhaes considère les qualifications et les contributions open source « tout aussi utiles lors de l’évaluation d’un candidat. » Toutes ont leurs avantages. À titre d’exemple, les diplômés ont l’habitude de méthodes de travail structurées, alors que les contributeurs open-source sont plus coutumiers des horaires de travail peu orthodoxes.

