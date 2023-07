Gestionnaire de hedge fund à 27 ans : je mène une vie assez normale

La dernière fois que nous nous étions entretenus avec Nikita Fadeev, il semblait en passe de fournir un parfait exemple de victime des premiers stades du burnout. Alors âgé de 26 ans, il était à la tête de Fasanara Digital, un fonds crypto quantitatif employant 13 personnes, avec 150 millions de dollars d’actifs sous gestion, et il travaillait nuit et jour. Un an plus tard, les actifs sous gestion et les effectifs ont fondu (tombés respectivement à 80 millions de dollars et 12 personnes), et le risque de burnout de Nikita Fadeev s’est réduit en proportion.

« Même si je consacre le plus clair de ma journée à mon travail, ma définition du ‘travail’ a évolué, » raconte Nikita Fadeev un an plus tard. « Je lis beaucoup de livres et je regarde des documentaires ; pour certains, c’est un loisir, mais j’y trouve beaucoup de similitudes très intéressantes avec la manière dont les équipes traversent les périodes difficiles et reviennent à chaque fois plus fortes. Je regarde beaucoup de choses, comme la psychologie et le sport, qui pourraient sembler totalement détachés du trading et pourtant, elles ont une influence significative sur mes perspectives en matière d’efficacité, de prise de décision innovante et d’amélioration incrémentale. »

Le parallèle entre une saison sportive difficile et la direction d’un hedge fund crypto en 2022-2023 est assez clair. « L’année dernière a été très difficile pour notre environnement, » admet Nikita Fadeev. « Les défis fusaient de toutes parts, et de nombreuses entreprises ont accusé le coup avant de jeter l’éponge. »

Malgré la sévérité de la tempête, Fasanara Digital a survécu et vient de remporter le titre de meilleur gestionnaire d’actif numérique toutes catégories lors des European Digital Assets Awards décernés par Hedgeweek. « En dépit des turbulences, nous avons plus progressé que le marché et que la majorité de nos concurrents, dans l’absolu comme en valeur relative, » ajoute-t-il. « On s’en est plutôt bien sortis. »

Comment un jeune de 27 ans en arrive-t-il à diriger son propre fonds de 80 millions de dollars ? En fait, Fasanara Digital n’est pas le propre fonds de Fadeev, mais une plateforme au sein de Fasanara Capital, un hedge fund à 4 milliards de dollars fondé par l’ancien banquier de Merrill Lynch Francesco Filla. Nikita Fadeev, qui a fait des études de mathématiques à l’Université de Saint Andrews, a monté Fasanara Digital en 2018 et la maison-mère le soutient.

En dépit de son jeune âge, Nikita Fadeev réfute la notion suivant laquelle il existe des similitudes entre lui et les jeunes sauvages de l’espace crypto. Contrairement aux jeunes gens les plus connus de l’univers crypto, Nikita Fadeev déclare vivre une vie rangée, assurant que son existence est plutôt conforme aux normes en vigueur en Grande-Bretagne. « Ces dernières années, ma vie a peu changé, » confie-t-il. « Le seul changement visible est peut-être que je passe plus de temps à créer un environnement motivant et que je maximise la performance. »

Les marchés crypto effectuent toujours des transactions 24 h sur 24 et 7 jours sur 7, et il y a toujours des moments où l’existence de Nikita Fadeev peut se trouver consumée par les marchés. « Circle, la boîte derrière le stablecoin USDC, avait une grande partie de ses réserves en cash chez Silicon Valley Bank, et donc le week-end où elle a fait faillite, il y avait quantité d’opportunités sur le marché, » explique-t-il. « J’ai effectué des transactions jusqu’à 5 h du matin, me suis couché quelques heures et je suis revenu. J’estime qu’en deux ou trois jours, j’ai passé près de 10 h sans faire la moindre pause. Sur cette période, le prix de l’attention était très, très élevé. »

Ce n’est pas habituel. Fasanara Digital place des dizaines de milliers de transactions par jour et la majeure partie de son trading est automatisé. « Nos systèmes sont automatisés, ce qui limite le besoin de supervision permanente ; nous affinons toutefois les paramètres, les expositions, et l’allocation de risque globale assez fréquemment, » poursuit-il.

S’il se passe quoi que soit, Nikita Fadeev est là. Il compare sa fonction à celle des équipes qui changent les pneus sur les circuits de F1 : il faut parfois affiner les réglages. C’est la raison pour laquelle il ne décroche jamais complètement. Il cherche toujours à être opérationnel en moins de 90 secondes pour intervenir sur le système pendant sa journée de travail. La nuit, c’est pas plus de cinq minutes : « s’il se passe un gros truc la nuit, on me réveille. C’est arrivé assez souvent par le passé, mais c’est assez rare maintenant. »

