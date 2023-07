Un MD de Lazard licencié pour activités inappropriées lors d’une soirée privée

Qu’a donc exactement fait ce banquier senior en M&A de Lazard pour se faire virer ? La banque ne le dit pas, mais elle a agi très vite. Selon Bloomberg, le futur CEO Peter Orszag a diffusé dimanche un mémo informant le personnel de la banque qu’un faiseur de deals senior avait été licencié en raison de son comportement lors d’une soirée quelques jours plus tôt.

La soirée en question n’avait pas été organisée par Lazard, mais d’autres employés de la banque y étaient présents. Le mémo de Peter Orszag indique que la banque a mené rapidement une enquête sur certaines des allégations et licencié le MD sans préavis pour s’être adonné à des activités incompatibles avec les valeurs de la banque.

Lazard est en pleine phase de réduction de coûts et de suppressions de postes, de sorte que le seuil décisif pour le licenciement d’un MD de plus, qui représente un coût certain, pourrait être moins élevé que par le passé. Quoi qu’il en soit, la mesure de rétorsion rapide prise par Peter Orszag a aussi valeur de rappel : les professionnels seniors de la finance ne peuvent se permettre de mal se comporter, même hors du bureau. Au Royaume-Uni, les meilleurs banquiers sont soumis aux règles « d’aptitude et de bienséance » édictées par la FCA, le régulateur britannique, applicables aux personnels seniors ; la disgrâce de Crispin Odey a attiré l’attention des britanniques sur la rapidité avec laquelle une carrière peut partir en fumée. Aux États-Unis, les banquiers ont maintenant l’exemple de ce MD anonyme de Lazard pour le leur rappeler : un comportement inadapté représente un risque, où qu’ils se trouvent.

