Reid Snellenbarger, le MD licencié par Lazard, venait d’acheter une maison à 7 millions de dollars

Le Wall Street Journal a découvert l’identité de l’homme licencié par Lazard en raison de son comportement inapproprié lors d’une soirée, le dernier week-end de juin. Le coupable présumé ne serait autre que Reid Snellenbarger, Co-Head of Restructuring & Capital Solutions, en poste à Chicago.

Lazard est en pleine réduction d’effectifs, mais il semble peu probable que Reid Snellenbarger ait été concerné, lui qui était arrivé en avril de Houlihan Lokey pour soutenir l’expansion de l’activité de restructuration. Il est aussi peu probable que lui-même ait envisagé d’être licencié : il avait acquis avec son épouse une maison à 7 millions de dollars sur les rives de Geneva Lake, dans le Wisconsin voisin, en juillet dernier.

On ne sait toujours pas dans le détail ce qui lui a été reproché. Selon le WSJ, l’événement s’est produit au cours d’une soirée organisée par Reid Snellenbarger durant ce fameux week-end, peut-être même dans la maison de Geneva Lake. Sur les réseaux sociaux, des posts dont la véracité n’est pas avérée laissent entendre que des stagiaires auraient pu être présents.

David Reid Snellenbarger, de son nom complet, est âgé de 48 ans et titulaire d’une licence en finance de l’Université de Purdue, obtenue en 1998. Avant de rejoindre Lazard il y a trois mois, il avait effectué toute sa carrière chez Houlihan Lokey. Figure apparemment bien connue à Chicago, il est membre du conseil d’administration de la fondation Make-a-Wish® Illinois et a participé en 2021 à un atelier finance sur les perspectives de la banque d’investissement à l’Université de Purdue.

Lazard va maintenant sans doute devoir recruter un nouveau responsable restructuration. Fort heureusement, elle avait assuré ses arrières à l’arrivée de Reid Snellenbarger en recrutant dans le même temps Sanjeev Khemlani chez FTI Consulting pour en faire le co-responsable de cette entité.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)