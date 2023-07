Taux de réussite au CFA 2023: ils ont 25 ans, sont épuisés et partagent leur expérience malheureuse

Les banques ont beau faire de la qualification CFA une option, cela n’empêche pas les candidats d’être déçus au vu du taux de réussite de 39% pour le niveau I cette année.

« J’ai vécu les moments les plus sombres de ma vie en préparant cette examen, » raconte l’un d’entre eux sur le subreddit CFA. « Je me suis convaincu que je m’étais planté, mais je ne peux pas non plus être trop dur avec moi-même. » Ce contributeur de reddit a été licencié (sans recevoir de bonus) juste après Noël.

« Mon Dieu, libérez-moi de cette corvée, » écrivait un autre contributeur en attente des résultats. Il ne « continuera probablement pas en cas d’échec. » Un autre écrivait simplement : « j’en fais dans mon froc. »

Bien que certaines banques (comme Berenberg) considèrent aujourd’hui la certification CFA comme une option, beaucoup n’ont pas fait ce choix – et les jeunes analysts sont encore souvent censés la décrocher. Sachant que les jeunes banquiers travaillent souvent plus de 90 heures par semaine, et que le CFA Institute, organisateur des examens, déclare lui-même qu’une préparation de 300 heures est indispensable pour réussir le seul Niveau I, on imagine le niveau de stress. Surtout en pleine période de suppressions de postes dans le secteur – où rien n’est fait pour épargner les juniors.

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.