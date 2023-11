Petites vacances à Marrakech pour les banquiers parisiens de Credit Suisse

La nuit tombe sur les banquiers parisiens de Credit Suisse, qui vont bientôt découvrir un jour nouveau chez UBS, ou pas. Quoi qu’il en soit, cela ne les empêche pas de partir en vacances entre eux au Maroc.

Selon des sources internes à la banque suisse, le personnel de Credit Suisse à Paris s’est envolé pour Marrakech le week-end dernier, lors d’un voyage subventionné par la banque. Ces vacances, qui auraient duré trois jours, avec un événement vendredi soir, auraient été organisées par le comité d’entreprise de Credit Suisse à Paris, qui propose un voyage chaque année.

UBS n’a pas souhaité commenter, mais selon des sources internes, ce voyage était un peu le chant du cygne avant le départ des banquiers de Credit Suisse pour UBS.

Comme nous le notions le mois dernier, UBS ne souhaite apparemment pas reprendre tous les banquiers parisiens de Credit Suisse et des questions se posent sur ce que ceux-ci font exactement à Paris en l’absence de projets de deals. « Il y a beaucoup de gens dans l’immeuble, mais ils n’ont rien à faire, » nous confiait un ancien banquier de CS en France.

Pour un bref moment au moins, il semble bien qu’ils en soient sortis.

