Comment masquer son désespoir dans la recherche d’un nouveau poste (en banque

Si vous cherchez en 2023 un nouveau poste dans les services financiers et que vous n’avez pas encore trouvé, on vous pardonnera de céder à la panique. On vient d’en finir avec Thanksgiving et Noël approche. Puis ce sera la saison des bonus. Et vous vous retrouverez en concurrence avec toutes celles et tous ceux qui essaient de trouver un nouveau point de chute en 2024 parce qu’ils sont mécontents de leur rémunération.

Gardez votre calme. Les services financiers sont un secteur où le statut a son importance. Si l’honnêteté peut être d’un grand secours dans certaines situations, admettre que vous perdez espoir dans votre recherche d’emploi peut aussi jouer contre vous.

« Beaucoup de gens sont désespérés, » confie un chasseur de têtes en marchés, actif à la fois à Londres et à Wall Street. « Il y a des gens que je qualifierais poliment de harceleurs. Des gens qui m’appellent tout le temps pour savoir si j’ai déjà quelque chose pour eux. »

Vous êtes spécial, pas bon marché

La première règle pour trouver un nouveau job est d’être clair par rapport à ce que vous valez. Si vous êtes senior et que vous voulez revenir sur le marché, il vous faudra peut-être accepter une réduction de salaire ou une rétrogradation dans la hiérarchie, mais n’en faites pas l’argument principal pour vous vendre. « Mes clients ne veulent pas recruter seulement parce qu’une personne est bon marché. Ils veulent embaucher quelqu’un capable d’apporter une valeur ajoutée, » précise notre chasseur de têtes.

La même règle vaut si vous êtes junior, en concurrence avec l’afflux perpétuel de jeunes fraîchement diplômés : soyez prêt à vous battre pour la rémunération, mais insistez sur votre expérience et vos capacités.

Vous êtes intéressant, mais n’en faites pas trop

Les gens recrutent des personnes en partie pour leurs compétences, mais aussi parce qu’ils les apprécient. Si vous voulez réussir, il faut renvoyer l’image de quelqu’un qu’ils voudront avoir parmi eux.

Si vous n’êtes plus sur le marché, il vous faut insister sur ce que vous avez fait de votre temps, en vous rendant utile pour faire des choses passionnantes.

« J’ai travaillé avec une gestionnaire d’actifs senior qui racontait avoir passé les six derniers mois à refaire les peintures de son château en France, » raconte Dan Whitehead, consultant en carrières et ancien responsable du recrutement en EMEA chez BlackRock. « Si vous n’avez pas de château, vous pouvez dire que vous avez repeint de votre maison de vacances, » suggère-t-il.

Et si vous n’avez pas de travail et pas de maison de vacances? Essayez le travail en mode projet ou le bénévolat. « Parmi les meilleures utilisations du temps que j’ai pu voir, il y a le travail sur des projets de recherche dans votre domaine, qu’il s’agisse d’un projet ESG dans votre domaine produit par exemple, ou le bénévolat, » poursuit Dan Whitehead.

Vous êtes dans le contrôle, pas en flottement

Dan Whitehead explique encore qu’il vous faut une histoire à raconter. Vous devez pouvoir dire que vous avez « pris du temps pour reconsidérer ce que vous voulez faire par la suite. »

Quand vous candidatez et que vous décrochez des entretiens, il est préférable de faire preuve d’intention plutôt que d’opportunisme. « Il faut faire apparaître que vous avez encore une stratégie de carrière, » ajoute-t-il. « Expliquez pourquoi c’est l’opportunité parfaite pour vous. »

Vous êtes reconnaissant, pas demandeur

Vous pourriez bien décrocher un poste par l’intermédiaire de votre réseau, mais pour ce faire, il vous faudra comprendre comment alimenter ce réseau et non l’épuiser.

« Le réseautage ne devrait jamais être une activité à sens unique » explique Philip Beddows, coach chez the Silk Road Partnership à Londres. « C’est fou de voir le peu de gens qui font un retour au contact de leur réseau pour leur raconter ce qui s’est passé après une rencontre avec quelqu’un qu’il ou elle a suggéré, » précise-t-il. « Ça ne prend pas des heures de revenir vers eux pour dire « merci beaucoup – j’ai rencontré cette personne que vous avez suggérée ; c’était intéressant et on reste en contact. »

Ainsi, poursuit-il, les membres de votre réseau se sentent appréciés et ne manqueront pas de se souvenir de vous s’ils tombent sur quelque chose susceptible de vous aider.

Vous êtes persévérant, pas harceleur

Plus votre recherche d’emploi s’éternise, plus grand se fait le risque de céder à l’énervement quand vous approchez encore et toujours les mêmes personnes et les mêmes recruteurs.

Pour Philip Beddows, il est possible d’éviter l’écueil en faisant preuve de créativité, d’ouverture d’esprit et en répétant votre tactique existante. « Beaucoup de gens empruntent toujours le même chemin, » dit-il. « Mais il existe d’autres moyens qui permettent aussi d’arriver au même endroit. »

En optant pour le hors-piste et en s’adressant à d’autres interlocuteurs, en explorant d’autres parcours, en assistant à des événements et en rencontrant des gens que vous auriez ignorés en travaillant à plein temps, il souligne que vous pouvez donner un coup de pouce au destin. « Un heureux hasard n’arrive pas comme ça. C’est à vous de jouer le perturbateur de votre propre vie. »

