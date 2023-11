Jeunes diplômés en quête de postes en banque : « franchement, je suis sidéré par tous ces refus »

Pas facile de décrocher un poste de jeune diplômé ou un stage de printemps ou d’été en banque d’investissement. Goldman Sachs reçoit environ 300 candidatures par poste. JPMorgan a 72 candidats à des postes de jeunes diplômés dans sa banque de financement et d’investissement en Europe. Vous pouvez postuler autant que vous voulez, sans garantie d’être pris pour autant.

Après avoir envoyé des milliers de candidatures, des étudiants inscrits sur un groupe WhatsApp très populaire, créé par des étudiants de l’Université de Bristol au Royaume-Uni, parviennent peu à peu à cette conclusion. « Franchement, je suis sidéré par tous ces refus, » raconte l’un d’eux. Des centaines de messages sur ce groupe émanent d’étudiants qui se demandent si le fait de n’avoir reçu aucun retour sur leur candidature signifie qu’elle a été rejetée. Des centaines d’autres ont été postés par des étudiants qui tentent d’échanger les questions Hirevue afin d’en tirer parti.

Le problème, c’est que même les « spring weeks », ces stages d’observation d’une semaine au printemps, utilisés par les étudiants de première année pour se constituer une expérience avant de postuler aux stages d’été, sont déjà sursollicités. Les étudiants qui ont pu en suivre un l’an dernier postuleraient de nouveau pour cette année, contribuant à mettre la barre encore plus haut même pour des fonctions au bas de l’échelle. Et même pour décrocher ces stages d’une semaine, c’est un véritable parcours du combattant. Houlihan Lokey demande par exemple à ses candidats de répondre à trois questions : « Pourquoi cet intérêt à travailler en corporate finance/M&A ? », « D’où vient votre enthousiasme pour Houlihan Lokey et ses spring weeks ? » et « Racontez-nous quelque chose d’intéressant ou de drôle à propos de vous. » Pour des étudiants de 19 ans sans expérience préalable du travail en finance, la tâche est pour le moins ardue.

Et cela ne s’arrête pas aux preuves de motivation. Dans les services financiers, la plupart des postes au bas de l’échelle impliquent aujourd’hui de passer des tests mis au point par Arctic Shores, Neurolympics ou autres Plum. La réussite à ces tests peut vous valoir – ou pas - une invitation à un entretien HireVue en ligne, où on vous posera des questions du style « Pourquoi avez-vous postulé ici ? », « Parlez-moi d’une fois où vous avez essayé d’expliquer quelque chose de complexe à un professeur, » et « Parlez-moi de quelque chose qui n’est pas sur votre CV, » le tout avec un temps de préparation avoisinant les 30 secondes. Si vous réussissez l’entretien HireVue, vous serez peut-être invité - ou pas – à participer à un assessment centre, avant, peut-être enfin, de recevoir une offre.

Pour les étudiants, chaque stade de ce processus est entouré d’un épais mystère. Une boutique de Londres aurait informé les étudiants le mois dernier qu’ils étaient qualifiés pour le prochain tour, mais plus personne n’a eu de nouvelles depuis. Citi aurait envoyé aux candidats à ses spring weeks un courriel selon lequel ils seraient retenus pour le tour suivant, mais tout le monde l’a apparemment reçu. Certains n’ont eu aucun retour de Goldman et se demandent si cela signifie qu’ils sont éliminés. D’autres ont reçu des messages d’UBS indiquant que le poste pour lequel ils ont été conviés à un entretien n’existait plus. D’autres encore, qui ont candidaté chez ICG, se seraient vu notifier qu’ils étaient plus en adéquation avec d’autres postes en middle office, ce qui semble indiquer qu’ils n’ont pas été retenus pour ceux auxquels ils avaient postulé, mais qui sait. Sans oublier ceux qui n’ont aucun retour de JPMorgan, alors que d’autres racontent avoir été invités à la dernière minute à des assessment centres en banque de financement et d’investissement.

La situation paraît chaotique, et elle l’est. Nous avons demandé à quelques banques (Goldman Sachs, JPMorgan, Morgan Stanley et UBS) de commenter cet article et aucune n’a donné son accord. Reste que la plupart des banques continuent de recruter – même si une grande partie de leurs postes pour jeunes diplômés démarrant en 2024 sont déjà attribués à leurs anciens stagiaires d’été. Si vous n’avez toujours pas de nouvelles à ce stade, ce n’est pas forcément le signe définitif que votre candidature a été rejetée. Goldman Sachs par exemple, a tellement de candidatures qu’il lui faut un certain temps pour toutes les passer au crible.

En attendant, il est utile de ne pas perdre de vue qu’une offre n’arrive qu’à l’issue du processus complet et à réception du courriel qui la contient, et que (malheureusement) des milliers de personnes chutent à chaque obstacle. Celles qui tirent leur épingle du jeu candidatent généralement à des dizaines, voire des centaines de postes, et ce n’est pas simple quand chaque candidature prend des heures.

