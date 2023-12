Comment passer VP chez Goldman Sachs

Goldman Sachs compte de nombreux Vice Presidents. C’est d’ailleurs l’un des titres les plus courants de la banque – et malgré le prestige apparent du libellé, c’est plutôt un niveau intermédiaire. Les titres de banquiers sont en fait un peu compliqués.

La banque a également procédé à de nouvelles promotions. Mais contrairement à l’an dernier (2 500 promotions au rang de VP), elle n’a pas détaillé la proportion promue à ce grade cette année.

Mais qui sont donc ces nouveaux promus ? Et comment devient-on VP chez Goldman Sachs (un grade qui correspond à celui d’Executive Director en Europe) ? La fonction est intéressante : à New York, un VP chez Goldman Sachs gagne entre 120k $ et 300k $ (entre 111k € et 280k €) en seul salaire, d’après les données de la base de visas H1B. Les bonus viennent en sus.

Pas besoin d’être passé par le programme Jeunes Diplômés de Goldman

Lors des dernières promotions au rang de partner l’an dernier, Goldman Sachs avait indiqué que 43% d’entre eux avaient été recrutés sur les campus. Au niveau VP, on pourrait s’attendre à trouver encore plus d’éléments recrutés lorsqu’ils étaient encore étudiants, mais non. Goldman ne détaille pas la provenance de ses nouveaux VP en 2023, mais elle avait précisé l’an dernier que 70% des promus étaient venus de l’extérieur.

Il peut sans doute être utile d’avoir travaillé sur plusieurs sites

Les années précédentes, Goldman avait indiqué que 20% de ses nouveaux VP avaient travaillé dans plusieurs de ses bureaux, laissant entendre que cela pourrait avoir une certaine importance, même si nous n’avons aucune idée de la proportion pour les promotions aux autres grades.

Vous pourriez vouloir travailler en Inde

On trouve peu d’employés des bureaux indiens de Goldman à Bangalore et Hyderabad parmi les partners et managing directors, mais ils sont extrêmement nombreux parmi les nouveaux VP dernièrement promus. La banque indique que 23% de ses nouveaux VP exercent sur ces deux sites, et que 11% sont dans d’autres pays de la région APAC. La tendance est tout autre au niveau MD, où l’Inde ne compte que pour 5% des promotions, et les autres pays d’Asie-Pacifique que pour 10%.

Si l’Inde est surreprésentée dans les promotions au rang de VP, les Amériques sont quant à elles sous-représentées. 45% des nouveaux VP viennent de cette région, contre 56% chez les nouveaux MD. Goldman indique que le continent américain a généré 64% de ses revenus du troisième trimestre.

Ça va plus vite en technologie

Pour devenir VP dans la division banque d’investissement de Goldman Sachs, il faut en général grimper un à un les échelons de la hiérarchie et passer au préalable par les grades d’analyst et associates. Ce peut être un peu plus rapide pour les ingénieurs ou les quants. Narayanan Baradwaj, VP en tech à Bangalore, titulaire d’une licence depuis seulement 2018, fait partie de la nouvelle promotion de VP 2023.

