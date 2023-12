Un nouveau MD de Bank of America est un ancien soudeur qui a autrefois perdu un doigt

L’un des nouveaux managing directors de Bank of America a un passé pour le moins surprenant.

Bobby Previti, Head of Sovereign, Supranational and Agency Trading de Bank of America à Londres, a débuté sa carrière dans un secteur totalement différent.

« J’ai d’abord été soudeur acier et j’ai perdu un doigt dans un accident du travail, » racontait-t-il sur un réseau social il y a trois ans, « avant de travailler chez Morgan Stanley. »

Comment y est-il parvenu ? Dans un autre post, il décrit son parcours dans les termes qui suivent :

À 15 ans, je poussais des caddies dans un supermarché.

À 16 ans, je faisais des burgers chez McDonalds.

À 17 ans, j’étais apprenti soudeur et j’ai eu un accident qui a changé ma vie.

À 21 ans, j’ai démarré la fac, tout en faisant le ménage dans une école de 6 h à 8 h le matin et en travaillant chez McDonalds de 16 h à minuit pour payer mes études.

Mon grand-père est décédé et j’ai tout arrêté pendant un an.

À 24 ans, je suis devenu père.

À 25 ans, j’ai commencé mon premier mastère.

À 31 ans, j’avais déjà travaillé comme trader, en vente, et terminé mon second mastère.

À 37 ans, j’étais VP et trader dans un grand établissement financier.

« J’ai fait ce qu’il fallait pour y arriver » ajoutait-il alors. Après son accident du travail, il a suivi les cours de l’Université d’Oxford (et de la London School of Economics) et a occupé différentes fonctions sur les marchés au Danemark et en Allemagne, avant de s’installer à Londres pour Morgan Stanley. Il y a travaillé en SSA, le secteur des émetteurs souverains, supranationaux et agences, et au trading desks obligations, avant de rejoindre Bank of America en 2021.

Chez Bank of America, les managing directors touchent plus de 350k $ (320k €) en seul salaire. Arrivé dans sa fonction avec une histoire très différente de la plupart de ses homologues dans la même position, il a d’abord fait du mentorat auprès d’étudiants intéressés par les postes en banque. Nous n’avons pas échangé avec lui dans le cadre de cet article, mais il précise sur ses réseaux sociaux que la réussite demande de la détermination et de la persévérance.

« Une bonne première étape consiste à définir comment vous voyez la réussite (vous – pas les autres !), à imaginer une feuille de route illustrant la manière d’y parvenir, et à déterminer le moment où l’objectif sera atteint, » écrit Bobby Previti. « Puis, découper le tout en plus petites étapes sur la route qui doit vous mener à la fin du jeu. Procéder ainsi augmente d’autant les chances de réussite, dans la mesure où chaque étape devient une « mini » réussite en soi. »

Pour Bobby Previty, l’intégrité, le sacrifice, la positivité, l’humilité et l’ambition l’ont aidé à arriver là où il en est aujourd’hui. Il pense aussi que les étudiants devraient être plus nombreux à envisager des carrières en trading, bien moins prestigieuses que la banque d’investissement : « le trading est devenu bien plus qu’ « acheter au plus bas et vendre à prix fort. » Pour réussir en trading, il faut savoir avant tout développer des relations et une franchise. »

