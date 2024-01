Un ex-MD de Barclays monte une nouvelle boutique à Paris

Ce n’est qu’en février que Barclays annoncera ses bonus, mais déjà certains managing directors semblent prendre les devants et aller voir ailleurs.

C’est le cas d’Angus Abbott, trader inflation en poste à Londres, et de Christophe de Becdelievre, banquier d’investissement à Paris, qui ont tous deux quitté la banque.

Angus Abbott vient d’intégrer ExodusPoint, où il sera gestionnaire de portefeuille. Il avait jusqu’à présent effectué l’intégralité de sa carrière chez Barclays, où il était entré en 2008, tout jeune diplômé de l’Université de Cambridge. Dans le cadre de son dernier poste, il était Head of Sterling Inflation Trading.

Christophe de Becdelievre monte quant à lui sa propre boutique à Paris, Alcorel, pour laquelle il va sans doute recruter. Il travaillait chez Barclays depuis 2015 et couvrait les sponsors financiers pour la France.

Barclays n’a pas souhaité commenter.

Ces départs interviennent après une série de licenciements chez Barclays en fin d’année dernière, et juste en amont d’une refonte de la stratégie qui devrait être annoncée le 12 janvier. La banque veut offrir des rendements de 13 à 14% en banque d’investissement, ce qui est pour le moins… ambitieux…

Angus Abbott et Christophe de Becdelièvre avaient tous deux été promus managing directors en 2020.

