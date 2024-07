À l’heure où les boutiques se renforcent, un MD de Morgan Stanley à Paris met le cap sur PJT

Il n'y a pas qu’à Londres et New York que les banquiers profitent des occasions qui s’offrent à eux de rejoindre les boutiques. C’est aussi le cas à Paris.

Thomas Contenay, managing director chez Morgan Stanley à Paris, vient d’intégrer la practice de conseil en stratégie de PJT Partners dans la capitale. Il avait passé près de 13 ans chez Morgan Stanley, et avait été nommé MD en 2022. La banque espérait sans doute le voir rester un peu plus longtemps.

Le départ de Thomas Contenay intervient alors qu'Evercore est en plein développement à Paris. Elle a recruté en avril Charles-Henri Filippi, Andrea Bozzi et Charles Andrez chez Lazard, alors que Bloomberg annonçait d'autres embauches à venir - même si rien à ce jour n’est venu confirmer ces arrivées pressenties.

Les banquiers parisiens ne sont pas les seuls à se tourner vers les boutiques. Nous l'avons évoqué dans notre résumé matinal du 3 juillet : à Londres, Chetan Singh, banquier FIG chez JPMorgan, a rejoint Robey Warshaw, et PJT Partners a recruté Eduard Van Wyk, co-responsable Industrials de Goldman.

Mais qu'est-ce qui fait donc l’attrait des boutiques ? Il est clair que la rémunération n’y est pas pour rien. La moyenne dans le monde chez PJT l’an dernier était de 800k $. À Paris aussi, les banques poursuivent leur expansion : Morgan Stanley déclarait en mai vouloir créer 100 nouveaux postes dans la capitale.

