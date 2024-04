Chez BNP Paribas, les bonus des collaborateurs les mieux payés n’ont baissé que de 10 %

Pour chacun de ses 877 collaborateurs les mieux payés en banque de financement et d’investissement, BNP Paribas a déboursé un total de 1,1 million d’euros l’an dernier, en légère baisse par rapport au 1,2 million de l’année précédente.

BNP a publié ses chiffres pour 2023 dans son Rapport sur les Rémunérations paru début avril. La banque de la rue d’Antin a dépensé au total 541 millions d’euros en bonus pour les preneurs de risque de sa banque de financement et d’investissement en 2023, soit une progression par rapport aux 504 millions d’euros de 2022.

Toutefois, le nombre de preneurs de risque de la banque a augmenté de 19 % sur la même période, de sorte que les bonus par tête ont régressé de 10 %, pour une moyenne de 617k euros par personne.

BNP Paribas définit comme suit les preneurs de risque (ou MRT, correspondant aux « Material Risk Takers » des anglo-saxons) : les personnes ayant autorité pour initier des transactions excédant 5% de la limite de VaR du groupe ; les personnes ayant autorité pour approuver ou refuser directement ce type de transactions ; les managers dont les employés ont autorité pour approuver ces transactions : les 0,3% supérieurs des plus hautes rémunérations de la banque ; toute personne gagnant plus de 750k € ; et les personnes gagnant plus que le seuil le plus élevé entre 500k € et la rémunération totale moyenne des membres de l’organe de direction et de la Direction générale du Groupe pour l’exercice précédent.

Même si la rémunération totale moyenne des MRT a reculé l’an dernier, elle est restée supérieure à celle des années d’avant la pandémie. Voilà pourquoi une baisse de 10 % semble plutôt correcte : dans l’ensemble, on s’attendait chez BNP à des bonus plutôt médiocres au vu de la chute de 13 % sur un an des revenus de l’activité trading fixed income au quatrième trimestre.

Au total, sur l’ensemble des activités de BNP Paribas, 376 personnes ont gagné plus d’un million d’euros en 2023, contre 368 en 2022. Cela dit, le nombre de collaborateurs ayant perçu plus de 3 millions d’euros est passé de 29 à 24 sur la même période.

BNP Paribas ne détaille pas la répartition de son enveloppe de bonus au sein de la banque d’investissement ; nous n’avons donc pas d’information sur la rémunération des salariés en deçà du niveau MRT.

Bloomberg indiquait en mars que BNP Paribas avait réduit de 5 % les bonus en banque de financement et d’investissement au titre de l’année écoulée. Toutefois, notre propre enquête sur les rémunérations, menée en début d’année, laissait supposer que les bonus avaient en fait baissé de 10 % pour la banque dans son ensemble. La plupart des salariés gagnent en réalité beaucoup moins que les preneurs de risque : le bonus moyen ressorti de notre enquête était de 129k $ (120k €) pour BNP Paribas, et la rémunération totale moyenne de nos répondants en poste chez BNP de 326k $ (305k €).

