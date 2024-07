« Dans ma banque, la culture d’entreprise est tellement pourrie que tout le monde mettra les voiles dès que le marché repartira »

Je suis cadre à la tête de l'équipe tech d'une grande banque américaine aux US. Nous avons un énorme problème de culture d'entreprise. C’est devenu très perceptible ces dernières années.

La banque ne semble pas consciente du problème. Personne ne parle aux cadres supérieurs de la la gravité de la situation ici, car personne ne veut être licencié ou quitter le marché dans le contexte actuel. Mais à la première amélioration, beaucoup partiront. 90% des gens avec qui je parle me disent qu'ils ne sont là que parce que le marché de l'emploi n'est toujours pas au top.

Le problème tient à la fois à des considérations politiques en interne et à une nouvelle approche de l'ingénierie. Nous avons un nouveau groupe de dirigeants qui n’accordent aucun intérêt à la diversité, et qui ont commencé à gérer le personnel et à embaucher sur une base de népotisme et de favoritisme. Ils viennent d'une banque concurrente et recrutent maintenant leurs anciens collègues. Nous étions une méritocratie, mais ce n'est plus le cas.

Dans le même temps, nous avons introduit une nouvelle approche du développement produits. C’est censé augmenter la productivité, mais c'est le contraire qui s'est passé. Nous publions moins de code, et la qualité de notre travail a régressé. Une partie du problème, ce sont toutes ces nouvelles recrues venues de l’extérieur : bon nombre d’entre elles semblent incompétentes, mais elles sont arrivées à des postes seniors. Elles imposent beaucoup plus de travail aux employés de niveau intermédiaire et aux juniors.

Pour couronner le tout, pour nous, c’est bureau à temps plein. Je ne suis pas moi-même favorable au télétravail, mais beaucoup de gens étaient heureux chez eux. Aujourd’hui, on trace la présence sur site en analysant les badgeuses. Je vois beaucoup de gens passer leur carte, puis rentrer chez eux. C'est assez désastreux d’un point de vue de culture d’entreprise. Et non, l'IA ne sera pas le sauveur : c’est juste un mot pour faire le buzz et en réalité, je ne vois absolument aucun cas d'utilisation impactant dans notre pipeline.

Amar Adwani est un pseudonyme