Une banque française aurait-elle en réalité licencié quelqu’un pour manque de performance ?

Les résultats du 2è trimestre de SocGen sont sortis. Alors que l’essentiel des reportages se concentrent sur la faible performance de sa banque de détail ou sur la solidité relative de ses traders actions, un point est passé largement inaperçu : la banque de la Défense pourrait s'être séparée d'un cadre dirigeant dont la division n'a pas atteint ses objectifs.

La personne en question n’est autre que Demetrio Salorio, responsable Global Banking and Advisory qui, selon Bloomberg, a récemment quitté son poste. Nous avons contacté Demetrio Salorio et SocGen pour recueillir leurs commentaires, mais le premier n’a pas donné suite à nos messages et la banque n’a pas souhaité entrer dans les détails.

Certes, Demetrio Salorio pourrait être parti à la retraite après plus de vingt ans de carrière. Mais sa division n'a pas livré la performance escomptée, malgré les promesses de SocGen d'en faire progresser les revenus.

La division Global Banking and Advisory de SocGen fait état d’un trimestre « globalement stable » par rapport au 2è trimestre 2023, avec en particulier une « faible activité en ECM » - une performance que la banque considère malheureusement comme insuffisante, d'autant que ses concurrentes de part et d’autre de l'Atlantique ont toutes affiché des progrès substantiels tant en marchés de capitaux qu’en M&A.

Les revenus des actions, en hausse de 24 %, et ceux des devises et du fixed income, en progrès de 3 %, restent au mieux comparables à ceux des banques concurrentes. Mais on ne peut pas en vouloir à Demetrio Salario pour ces résultats.

L’essentiel de ses 15 ans de carrière chez SocGen s’est effectué à Londres, jusqu’à son transfert à Paris en mai de l’année dernière – peu ou prou au moment où Slawomir Krupa était nommé Directeur général. Et ce n’était pas une coïncidence. À l’époque, l’Agefi voyait en Demetrio Salorio l’un des membres de la « garde rapprochée » de Slawomir Krupa. On notera par ailleurs qu’il reprenait les fonctions de Pierre Palmieri, promu au poste de Directeur général délégué.

De manière plus générale, Slawomir Krupa pourrait faire l’objet de critiques pour la performance de la banque d'investissement de SocGen. Lors de sa première journée investisseurs, il avait présenté son plan : « plus de conseil, plus d’honoraires, moins d'intensité capitaliste ». Les deux premiers objectifs semblent difficiles à atteindre.

Outre les revenus, Slawomir Krupa a essuyé des critiques pour son approche dénuée d’empathie lors des suppressions de postes, même si la plupart de ceux supprimés ont été redistribués, « transférés en interne » et autres après négociation avec les syndicats. Par le passé, SocGen avait proposé des packages très généreux pour inciter aux départs volontaires, avec des montants qui pouvaient alors atteindre 486k €.

Peut-être Demetrio Salorio recevra-t-il aussi quelques félicitations en quittant la banque.

