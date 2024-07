Devenir expert C++ peut-il plomber une carrière d’ingénieur ?

Si vous candidatez à l’un des postes en développement logiciel les mieux rémunérés de la finance, il y a fort à parier qu’une expérience en C++ soit requise. La triste vérité, c’est que la plupart des ingénieurs autoproclamés experts dans ce langage ne parviendront même pas à s’approcher de ces postes. Pour Peter Wagner, chasseur de têtes dans les services financiers, même quand on parle de C++ à faible latence, sous-catégorie niche du langage, « il y a faible latence et faible latence ».

Dans un post viral publié sur Hacker News, plusieurs vétérans de C++ semblent croire que son apprentissage a handicapé leurs perspectives de carrière. Un ingénieur y indique qu'il « déteste ça et a l’impression que c'est beaucoup de connaissances inutiles. » Un autre, avec dix ans d'expérience en C++, y qualifie le langage de « puits sans fond. »

D’'autres encore laissent entendre que les efforts pour améliorer ses connaissances en C++ peuvent représenter un coût non négligeable, par ailleurs irrécupérable . « Beaucoup de gens médiocres en C++ depuis des lustres n'apprennent jamais à faire mieux, » explique l'un d'eux, tandis qu'un autre précise : de tous les spécialistes des langages de programmation, les développeurs C++ sont ceux qui « ont les connaissances les plus limitées », d’où leur difficulté à décrocher des postes utilisant d'autres langages.

Ils auront d’ailleurs sans doute aussi du mal à trouver des postes en C++. Si c’est en effet le 2è langage le plus populaire de l'index TIOBE, il reste très loin du top 10 des langages les plus populaires dans nos listes de postes en services financiers.

Ironie du sort, vous consacrer à C++ peut aussi impacter négativement vos performances à venir en C++. Comme le raconte un ingénieur, « je ne trouve pas que la maîtrise des autres langages (y compris le C++ d'il y a 10 ans) se retrouve vraiment dans la maîtrise de C++. » Pour un autre, certains vétérans de C++ « ont pris de mauvaises habitudes » fondées sur une version plus ancienne du langage, inadaptée à la situation d’aujourd'hui.

Parmi ces mauvaises habitudes, on note la priorisation de la performance sur la fonctionnalité, indépendamment des objectifs. Comme l’évoque un ingénieur, les développeurs C++ « écrivent en général du code efficace mais difficile à comprendre, même lorsque l'efficacité ne fait pas partie des prérequis. »

Se consacrer à un langage avec des perspectives de carrière minimales est monnaie courante dans la finance. Les ingénieurs Q utilisant KDB regrettent souvent leur décision d’avoir voulu l’apprendre : même chez Jane Street, l’un des établissements de trading algorithmique les plus généreux en matière de rémunération, les ingénieurs qui apprennent OCAML trouvent leur expérience pas toujours facilement transférable à d’autres postes.

C’est une grossière erreur que d’apprendre C++ uniquement pour quelques postes d'élite qui paient une fortune, mais cela ne devrait pas dissuader les vrais programmeurs d’élite de s’y essayer. Au bout du compte, dans des contextes comme le trading haute fréquence, rien ne fonctionne mieux que C++ (sauf peut-être Rust, mais c'est un tout autre débat). La question, c’est plutôt : êtes-vous assez bon ?

