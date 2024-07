En France, les diplômés des Grandes Écoles à la pointe de l’IA en finance

Si vous êtes mathématicien d'élite en herbe en France et que vous cherchez intégrer une Grande École, vous auriez peut-être aspiré par le passé à faire des études de finance quantitative sous la férule de légendes du secteur comme Nicole El Karoui. Aujourd’hui, si c’est dans la finance que vous voulez exercer vos talents de matheux (au moins de manière connexe), vous serez peut-être tenté de rejoindre Mistral AI.

Cette jeune pousse française spécialisée en intelligence artificielle générative a annoncé le 10 juillet avoir signé un partenariat avec BNP Paribas, qui pourra ainsi « accéder aux modèles commerciaux actuels et futurs de Mistral AI dans tous les métiers de la banque ». À la suite de cet accord, Arthur Mensch - PDG de Mistral AI - a déclaré travailler en étroite collaboration avec BNP et avoir « hâte de renforcer ce partenariat. »

Comme Arthur Mensch, la plupart des membres fondateurs de Mistral AI sont issus des Grandes Écoles. Arthur Mensch lui-même et le responsable scientifique Guillaume Lample sont tous deux passé par l'École Polytechnique, tandis que le CTO Timothée Lacroix est un ancien de l’ENS. Arthur Mensch a par ailleurs obtenu son doctorat à l'Université Paris-Saclay.

En matière de recrutement, Mistral AI semble donc naturellement avoir un faible pour les anciens étudiants de l’École Polytechnique. Romain Sauvestre, ingénieur en IA recruté chez Meta en mai, a suivi un cursus de mathématiques appliquées à Polytechnique. Plusieurs stagiaires chercheurs de Polytechnique ont également rejoint la start-up cette année.

Mistral AI semble se concentrer sur la création de grands modèles de langage multilingues. Son modèle open-source Mixtral 8x7B, par exemple, « gère l'anglais, le français, l'italien, l'allemand et l'espagnol », et peut également être utilisé pour la génération de code. Peut-être les banques françaises ne seront-elles pas seules à entrer dans la danse….

En octobre dernier, Arthur Mensch s’était entretenu avec John Collison, fondateur de la fintech Stripe, et avait vanté le système éducatif français, propice à l’éclosion de talents en IA. Il déclarait alors que les écoles françaises « font largement la promotion des mathématiques et de l’informatique », les deux principales compétences requises pour réussir dans l’IA. Il soulignait aussi l'importance d'établir une entreprise européenne de premier plan dans l’IA, avec un focus sur l'open-source, car l’influence croissante des entreprises américaines faisait peser un risque d’oligopole sur ce secteur de l'IA.Haut du formulaire

