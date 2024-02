En rage face à votre bonus ? Voici comment gérer la situation.

En général, ça se voit quand quelqu’un a été payé comme une m*rde. Il ou elle sort en trombe du la pièce où a eu lieu la discussion sur la rémunération, retourne s’asseoir à son bureau et fixe son écran. Il arrive parfois à certains d’aller pleurer aux toilettes.

Si votre bonus est pourri, voici quelques bricoles à faire.

D’abord, oubliez le stoïcisme. Le moment est mal choisi pour réfléchir au concept de vouloir moins et se montrer satisfait de ce qu’on a. Vous avez sans doute travaillé d’arrache-pied pour ce bonus. Et sans doute aussi généré beaucoup de valeur pour vos clients et pour la banque, alors oui, où est donc passé tout ça ? Donnez libre cours à votre colère. Ne l’étouffez pas.

Deuxièmement, analysez. Canalisez votre rage et réfléchissez à ce qui n’a pas fonctionné. Dans la banque, les gens vous paient ce qu’ils pensent pouvoir dépenser pour votre poste. Si vous avez été sous-payé, c’est soit parce que votre boss pensait pouvoir le faire et que vous l’avez accepté, soit parce que cela correspond à la valeur qu’il ou elle vous accorde. Aucune des deux raisons n’est satisfaisante, mais il faut trouver celle qui s’applique à votre cas. Ils ont un problème de compréhension par rapport à la valeur que vous représentez ? Ou ils veulent juste vous entuber ?

Troisièmement, il vous faut être TRÈS clair quant à votre mécontentement. Organisez une réunion avec votre boss. Vous devez expliquer pourquoi vous vous sentez trahi et sous-payé, et vous devez apporter des arguments clairs et rationnels, avec des chiffres qui prouvent pourquoi vous méritiez plus. Ne vous laissez pas déborder par vos émotions : restez calme et factuel. Il est trop tard pour changer votre bonus, mais il peut y avoir d’autres moyens de mieux vous satisfaire. On se rappellera aussi votre réaction l’an prochain.

Quatrièmement, il vous faut évaluer les options qui s’offrent à vous. Que pourriez-vous avoir ailleurs ? Quelle que soit votre situation, vous devriez candidater ici et là environ tous les trois ans pour estimer votre valeur sur le marché. Il faut aussi vous assurer de conserver intactes vos capacités pour les entretiens. Allez passer des entretiens ailleurs, et parlez aux gens. Voyez ce que vous valez.

Enfin, vous devrez augmenter votre valeur sur le marché. Tout prix comprend une composante intrinsèque et une composante marché – la valeur intrinsèque et la valeur pour laquelle les gens sont prêts à payer à un endroit donné à l’instant t. Il faut augmenter votre valeur intrinsèque car c’est elle le moteur à long terme. Pour ce faire, il vous faut améliorer vos compétences analytiques et vos qualités rédactionnelles, progresser pour être meilleur en présentation, en persuasion et en négociation, construire votre réseau et associer quelques grandes marques à votre nom (banques ou établissements de l’enseignement supérieur).

Ainsi, vous aurez des options la prochaine fois que vous serez sous-payé. Et ce ne sera pas vous qui serez en rage après les bonus, mais bien votre boss – quand vous partirez à la concurrence.

L’auteur est un ancien managing director de Goldman Sachs.

