Goldman Sachs rémunère mieux ses banquiers dans l’UE qu’à Londres. Ce n’est pas le cas des autres.

Les banques d'investissement américaines en Europe paient bien. Même très bien. Elles paient particulièrement bien à Londres, où leurs rémunérations dépassent largement celles pratiquées par leurs concurrentes européennes. Et c’est particulièrement vrai en haut de l'échelle. Mais les banquiers londoniens ne sont pas toujours les mieux payés, même dans les plus grandes banques.

Chez Goldman Sachs, les preneurs de risques (MRT pour "material risk-takers") étaient mieux payés dans l’UE qu'à Londres en 2023. C'est une surprise. Dans d'autres banques américaines, c'était l'inverse. Et notre rapport sur les salaires et bonus a révélé que les managing directors de Londres gagnaient généralement près de deux fois plus que leurs homologues du continent.

Mais pourquoi les preneurs de risque européens de Goldman ont-ils été si bien payés en 2023 ? La banque ne le dit pas, mais ses revenus à Londres ont considérablement baissé l'an dernier, alors qu'ils ont augmenté pour la filiale européenne de Goldman.

Nous avons cartographié ci-dessous la rémunération des preneurs de risque au sein des banques américaines en Europe en 2023. Les MRT sont définis comme les personnes dont « les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque d’un établissement », selon la FCA, le régulateur britannique. Toutes les données sont issues des déclarations déposées par chacune des banques dans le cadre du pilier 3.

Les données publiées sont un mix de données spécifiques à la banque d'investissement et générales de l’établissement. Nous avons détaillé autant que faire se peut les chiffres de la banque d'investissement. Malgré la dénomination « banque d'investissement », les chiffres indiqués comme tels se réfèrent à toutes les fonctions du front office - M&A, marchés de capitaux et vente et trading. Ils ne prennent pas en compte les MRT exerçant dans les fonctions de contrôle comme le risque et la conformité, ni la rémunération des cadres supérieurs.

Les filiales concernées sont représentées comme suit par le nom de leur société-mère :

• Goldman Sachs : Goldman Sachs Bank Europe SE

• JPMorgan : J.P. Morgan SE

• Morgan Stanley : Morgan Stanley Europe Holding SE

• Citi : Citigroup Global Markets Europe AG

• Bank of America : BofA Securities Europe SA et Bank of America Europe D.A.C.

Comme le montrent les données ci-dessus, les professionnels générateurs de revenus les mieux payés en 2023 se trouvaient chez Goldman Sachs.

Goldman a détrôné JPMorgan, la banque qui payait le mieux dans l’Union européenne en 2022 ; on note toutefois, que sur ces deux années, la première a augmenté la rémunération, alors que la seconde l'a diminuée. Londres a connu une évolution similaire en 2023, même si JPMorgan est parvenu à rester la banque pratiquant les meilleures rémunérations en dépit de la baisse.

Tout comme à Londres, Goldman a fait la part belle à celles et ceux qui gagnaient plus de 5 millions d'euros. Elle comptait à elle seule plus de personnes dans cette tranche que l’ensemble des autres banques américaines en UE - malgré un nombre de MRT inférieur à ceux de JPMorgan et Bank of America.

Compte tenu des proportions de MRT, les banquiers européens à hauts revenus sont donc payés chez Goldman de la même manière que leurs homologues londoniens, voire mieux - 7,4 % des MRT de la filiale enregistrée dans l'UE gagnaient plus de 5 millions d'euros, contre 6 % à Londres.

Salaires et bonus dans les antennes européennes de Goldman Sachs en 2023 :

Nombre de professionnels régulés : les antennes européennes de Goldman Sachs comptaient en 2023 136 MRT en banque d'investissement.

Salaire moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez Goldman en Europe a gagné 1 million d'euros en rémunération fixe en 2023.

Bonus moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez Goldman en Europe a gagné 579k € en rémunération variable en 2023.

Rémunération moyenne : le MRT moyen en banque d'investissement chez Goldman en Europe a gagné 1,6 million d'euros en 2023.

Répartition des bonus : le MRT moyen de Goldman (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) en Europe a reçu seulement 15 % de son bonus en cash (sans différé) et 85 % en actions (82 % différés).

Bonus différé : le bonus du MRT moyen de Goldman (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) a été différé à 69 % (uniquement en actions).

Indemnité de départ moyenne : Goldman a licencié 3 MRT (y compris, mais sans s'y limiter, en banque d'investissement) en Europe en 2023, qui ont perçu en moyenne 937k € chacun en indemnité de départ.

Évolution de la rémunération, 2022 vs 2023 : le nombre de MRT en banque d'investissement est passé de 169 à 136, soit une diminution de 21 %. Les salaires moyens sont passés de 944k € à 1 million d'euros par tête, soit une augmentation de 6,7 %. Les bonus moyens sont passés de 428k € à 579k € par tête, soit une augmentation de 35 %. La rémunération totale est donc passée de 1,37 million d'euros à 1,59 million d'euros, soit une augmentation de 16 %.

Au-delà d’un million d'euros :

Salaires et bonus dans les antennes européennes de JPMorgan en 2023 :

Nombre de professionnels régulés : les antennes européennes de JPMorgan comptaient en 2023 193 MRT en banque d'investissement.

Salaire moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez JPMorgan en Europe a gagné 786k € en rémunération fixe en 2023.

Bonus moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez JPMorgan en Europe a gagné 618k € en rémunération variable en 2023.

Rémunération moyenne : le MRT moyen en banque d'investissement chez JPMorgan en Europe a gagné 1,4 million d'euros en 2023.

Répartition des bonus : le MRT moyen de JPMorgan (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) en Europe a reçu seulement 24 % de son bonus en cash (19 % en différé) et 75 % en actions (77 % différés).

Bonus différé : le bonus du MRT moyen de JPMorgan (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) a été différé à 63 % (7% cash, 93 % en actions).

Indemnité de départ moyenne : JPMorgan a licencié 4 MRT (y compris, mais sans s'y limiter, en banque d'investissement) en Europe en 2023, qui ont perçu en moyenne 651k € chacun en indemnité de départ.

Évolution de la rémunération, 2022 vs 2023 : le nombre de MRT en banque d'investissement est passé de 175 à 193, soit une hausse de 10 %. Les salaires moyens sont passés de 789k € à 786k € par tête, en très légère régression. Les bonus moyens sont passés de 720k € à 618k € par tête, soit un recul de 14 %. La rémunération totale est donc passée de 1,51 million d'euros à 1,40 million d'euros, soit une baisse de 7 %.

Au-delà d’un million d'euros :

Salaires et bonus dans les antennes européennes de Morgan Stanley en 2023 :

Nombre de professionnels régulés : les antennes européennes de Morgan Stanley comptaient en 2023 86 MRT en banque d'investissement.

Salaire moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez Morgan Stanley en Europe a gagné 543k € en rémunération fixe en 2023.

Bonus moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez Morgan Stanley en Europe a gagné 443k € en rémunération variable en 2023.

Rémunération moyenne : le MRT moyen en banque d'investissement chez Morgan Stanley en Europe a gagné 986k € en 2023.

Répartition des bonus : le MRT moyen de Morgan Stanley (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) en Europe a reçu seulement 25 % de son bonus en cash (aucun différé) et 75 % en actions (dont 68 % différés).

Bonus différé : le bonus du MRT moyen de Morgan Stanley (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) a été différé à 50 % (totalité en actions).

Indemnité de départ moyenne : Morgan Stanley a licencié 9 MRT (y compris, mais sans s'y limiter, en banque d'investissement) en Europe en 2023, qui ont perçu en moyenne 126k € chacun en indemnité de départ.

Évolution de la rémunération, 2022 vs 2023 : le nombre de MRT en banque d'investissement est passé de 80 à 86, soit une hausse de 7,5 %. Les salaires moyens sont passés de 535k € à 543k € par tête, soit une augmentation de 1,5 %. Les bonus moyens sont passés de 483k € à 443k € par tête, soit un recul de 8,3 %. La rémunération totale est donc passée de 1 million d'euros à 986k €, soit une baisse de 3,2 %.

Au-delà d’un million d'euros :

Salaires et bonus dans les antennes européennes de Citi en 2023 :

Nombre de professionnels régulés : les antennes européennes de Citi comptaient en 2023 73 MRT en banque d'investissement.

Salaire moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez Citi en Europe a gagné 553k € en rémunération fixe en 2023.

Bonus moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez Citi en Europe a gagné 462k € en rémunération variable en 2023.

Rémunération moyenne : le MRT moyen en banque d'investissement chez Citi en Europe a gagné un peu plus d’un million d’euros en 2023.

Répartition des bonus : le MRT moyen de Citi (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) en Europe a reçu seulement 27 % de son bonus en cash (aucun différé) et 73 % en actions (dont 65 % différés).

Bonus différé : le bonus du MRT moyen de Citi (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) a été différé à 47 % (totalité en actions).

Indemnité de départ moyenne : Citi a licencié 4 MRT (y compris, mais sans s'y limiter, en banque d'investissement) en Europe en 2023, qui ont perçu en moyenne 950k € chacun en indemnité de départ.

Évolution de la rémunération, 2022 vs 2023 : le nombre de MRT en banque d'investissement est passé de 76 à 73, soit une baisse de 3 %. Les salaires moyens sont passés de 499k €

à 553k € par tête, soit une augmentation de 11 %. Les bonus moyens sont passés de 497k € à 462k € par tête, soit un recul de 7 %. La rémunération totale est donc passée de 996k € à 1,02 million d'euros, soit une augmentation de 1,9 %.

Au-delà d’un million d'euros :

Salaires et bonus dans les antennes européennes de Bank of America en 2023 :

Nombre de professionnels régulés : les antennes européennes de BofA comptaient en 2023 169 MRT en banque d'investissement.

Salaire moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez BofA en Europe a gagné 645k € en rémunération fixe en 2023.

Bonus moyen : le MRT moyen en banque d'investissement chez BofA en Europe a gagné 586k € en rémunération variable en 2023.

Rémunération moyenne : le MRT moyen en banque d'investissement chez BofA en Europe a gagné 1,23 million d’euros en 2023.

Répartition des bonus : le MRT moyen de BofA (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) en Europe a reçu seulement 15 % de son bonus en cash (aucun différé) et 85 % en actions (dont 82 % différés).

Bonus différé : le bonus du MRT moyen de BofA (y compris, mais sans s'y limiter, la banque d'investissement) a été différé à 69 % (totalité en actions).

Indemnité de départ moyenne : BofA a licencié 5 MRT (y compris, mais sans s'y limiter, en banque d'investissement) en Europe en 2023, qui ont perçu en moyenne 356k € chacun en indemnité de départ.

Évolution de la rémunération, 2022 vs 2023 : le nombre de MRT en banque d'investissement est passé de 158 à 169, soit une hausse de 7 %. Les salaires moyens sont passés de 687k € à 645k € par tête, soit un recul de 6,2 %. Les bonus moyens sont passés de 542k € à 586k € par tête, soit une progression proche de 8,2 %. La rémunération totale est donc passée d’un peu moins de 1,23 million d'euros à un peu plus de 1,23 millions d’euros, soit une très légère progression.

Au-delà d’un million d'euros :

