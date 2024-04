À 55 ans, il est MD chez Goldman Sachs et influenceur fitness sur Instagram. D’après lui, sa femme est « sidérée »

Graham Ambrose est managing director au sein de l’équipe vente de la franchise actions de Goldman Sachs à Londres. Mais il a aussi percé comme influenceur fitness, même s’il pratique depuis un moment.

Bloomberg a publié à la mi-avril un article sur l’alter ego de Graham Ambrose, mais son compte Instagram vous donnera plus de détails, dont des photos de son ancien moi un peu replet, et de son moi actuel très musclé, y compris en situation – développé couché avec de gros poids, squats, ou encore montrant ses pectoraux. Plus le temps passe, plus Graham Ambrose s’étoffe.

Son compte Instagram comprend également des extraits de son propre podcast, où il explique son approche de la vie et de l’activité physique, dans lequel il aborde la difficulté de manger sainement quand on voyage en classe affaires, la façon de récupérer d’une blessure survenue durant une partie de golf, la question de savoir s’il faut ou non manger des œufs et de la viande crue, s’il faut s’immerger ou non dans une eau froide, et bien plus encore.

Parallèlement à sa journée de travail chez Goldman, il semblerait que Graham Ambrose aspire à devenir influenceur fitness pour les quinquas en activité dans les services financiers.

Si vous n’avez pas le temps d’écouter ses réflexions, ou si vous préférez un bref résumé de son approche avant de vous lancer, voici ce que nous avons glané au détour de ses réels Instagram…

Pas de concessions sur le sommeil

« Le sommeil est une véritable arme, » explique Graham Ambrose, citant Matt Damon/Jason Bourne. « Dans mon secteur, je crois que tout le monde manque de sommeil et court au-devant de gros problèmes dans les années à venir. »

Dans une autre publication, Graham Ambrose décrit le sommeil comme le cloud pour l’esprit. « J’y pense comme à un compte Amazon Cloud ou Apple Cloud, où si on laissait tout dans le téléphone, avec toutes les photos, justement le téléphone ne pourrait plus prendre de photos. Il lui faut transférer du contenu dans le cloud pour libérer de l’espace, et l’esprit a besoin de catégoriser l’information. »

Le manque d’activité physique est une forme d’automutilation

« Dans les faits, négliger son corps revient à négliger son esprit, » déclare Graham Ambrose. « À chaque fois que je vais à la salle, j’essaie désespérément de soulever plus lourd, avec plus de répétitions, et dans la durée. Et à chaque fois que j’y parviens, cela apprend à mon esprit que je peux faire des choses qui me paraissaient impossibles avant. »

La salle de sport est pleine de bosseurs acharnés

« À la salle, chacun cherche à s’améliorer, » poursuit-il. « Tout le monde autour de vous a été un jour dans la même situation que vous, et chacun essaie de faire la même chose que vous, sauf que chacun en est à un stade différent de sa progression. »

N’allez pas à la salle pour vous permettre tous les écarts alimentaires par la suite

Pour Graham Ambrose, fréquenter la salle de sport n’a rien à voir avec brûler des calories – avant d’ajouter que c’est pourtant ce que plusieurs collègues et amis semblent penser. « On va à la salle pour se renforcer. On court pour améliorer sa force mentale et avoir une décharge d’endorphines. On ne s’entraîne pas pour brûler des calories… mais pour améliorer son corps, son apparence et se sentir mieux. »

La nourriture n’est pas un plaisir en soi, dit-il avant d’ajouter : « on gère son alimentation, on l’utilise pour donner de l’énergie au corps, c’est aussi simple que ça. »

Un corps musclé plaît à tout le monde, y compris à votre femme

« La transformation au cours des cinq dernières années m’a sidéré, elle a sidéré mes amis, et ma femme aussi, » raconte Graham Ambrose, précisant que son épouse « ne s’arrête plus de rire » quand elle regarde ses photos avant / après.

Tout cela a eu des effets positifs sur sa carrière. « Quand on a plus confiance en soi physiquement, on a aussi plus confiance quand il s’agit d’interagir avec les autres, qu’ils ou elles soient des collègues, des clients ou des amis. Tout le monde se presse autour de ceux qui ont confiance en eux, qui sont positifs et heureux, » conclut-il.

Graham Ambrose travaille chez Goldman Sachs depuis 24 ans – il y est arrivé en 2000 après avoir quitté ING Barings. Il n’est pas le seul chez Goldman à soulever des questions relatives au mode de vie. La semaine dernière, Brian Robinson, partner et responsable des ventes prime brokerage de Goldman Sachs, est apparu dans Business Insider pour exposer les bienfaits du sommeil et de l’eau. En 2018, une vidéo avait été publiée sur Instagram, mettant en scène Alexander Dibelius, ex-responsable des opérations de Goldman Sachs en Allemagne, alors âgé de 58 ans, en pleine séance de développé couché… dans laquelle la barre était remplacée par Laila Maria Witt, son épouse de 34 ans…

