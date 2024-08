« J’ai perdu mon poste en private equity. Je suis très circonspect quant au prochain fonds que je pourrais rejoindre. »

Ça fait presque six mois. Au début de l’année, j'ai perdu mon poste au sein du fonds de PE où je travaillais depuis huit ans à New York. Je cherche un nouveau job, mais je ne trouve rien.

Le secteur du private equity va mal. Le fonds pour lequel je travaillais traverse une période difficile. Il peine à trouver des financements pour un nouveau projet, et je ne suis pas le seul à avoir été licencié. Certaines de mes connaissances qui y sont encore s’inquiètent et voient bien la tournure que prennent les choses. Beaucoup sont pieds et poings liés par rapport au carried interest sur les projets précédents et ne peuvent pas partir.

D'une certaine manière, je ne regrette pas d'être sorti du marché. J'ai travaillé d’arrache-pied pendant des années et je suis content de pouvoir souffler, mais il faut que je retravaille un jour ! Au lieu de répondre directement à des annonces, j'essaie de me faire un réseau pour décrocher un poste.

J'ai dressé une liste de fonds de PE pour lesquels j'aimerais travailler, et une autre d'environ 50 recruteurs dans ce domaine. Je suis extrêmement sélectif quant aux fonds avec lesquels je discute - je ne veux pas rejoindre une autre structure qui rame pour lever des fonds et me retrouver dans la même situation dans quelques années.

J'ai une vision assez simpliste du capital-investissement. Au bout du compte, le travail consiste à faire fructifier l'argent pour le compte des clients et des investisseurs, qui s'intéressent avant tout aux rendements. Un fonds qui n'a pas été en mesure d’offrir de solides rendements aura du mal à trouver un nouveau financement. Lorsque j’examine les fonds que je souhaite rejoindre, je regarde donc d'abord les rendements. Je vérifie également si les nouveaux fonds levés sont supérieurs aux précédents, et le taux de réinvestissement pour les nouveaux projets (la mesure dans laquelle les investisseurs passés investissent dans de nouvelles levées de fonds). Si ces indicateurs sont faibles, je laisse tomber.

Le problème du private equity, c'est souvent que ces informations ne sont pas accessibles au public. L’idéal pour les obtenir, c’est d’avoir un ami dans les relations investisseurs qui pourra vous les transmettre. Mais même dans ce cas, les chiffres ne seront pas forcément comparables d'un fonds à l'autre, d’où la difficulté de comprendre ce qui s’y passe vraiment. Dans certains cas pourtant, le taux de réinvestissement est mentionné dans les communiqués de presse concernant les nouveaux lancements de fonds.

Alors, quid si je ne trouve pas de nouveau poste en PE ? J'espère bien y arriver, mais dans le cas contraire, je pourrais sans doute retourner dans le conseil. Je pense qu'il reste encore beaucoup de talents à dégager du capital-investissement dans le monde, après les embauches à tour de bras dans le secteur en 2021 et 2022. Beaucoup de gens engagés à l’époque étaient peu compétents, et ce sont eux qui inondent le marché aujourd’hui. Une fois qu'ils auront disparu, la concurrence pour les postes s’amenuisera, du moins j’espère. »