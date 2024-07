La journée-type d’une banquière junior en M&A

Voici le récit d'une journée-type dans la vie d'un banquier d'investissement junior, raconté par une associate en banque à Londres. Nous préservons son anonymat car elle n’a pas eu l’autorisation de son employeur de nous relater son quotidien.

8 h : On ne se lève pas très tôt en banque d’investissement. La plupart des gens habitent à proximité du bureau, donc pas trop de temps de transport pour se rendre au travail. À Londres par exemple, personne ne vit à Richmond. Je suis près de Liverpool Street, donc en général, je peux me lever vers 8 h.

9 h 30 : À cette heure-là, tout le monde est déjà au bureau. On vous attendra sans doute pour 9 h, mais ça dépend surtout de votre heure de coucher la veille. Si on travaille tard, il y a une certaine marge de manœuvre. En général, quand j’arrive, je jette d’abord un œil aux infos de la nuit. Je fais partie d’une équipe healthcare, donc je vérifie s’il s’est passé quelque chose concernant les entreprises de santé. S'il y a quelque chose d'intéressant, je l'envoie au managing director (MD), même si, dans la plupart des cas, il l’a déjà lu à 5 h du matin !

10 h : En banque d’investissement, les matinées peuvent être longues et un peu lassantes. Ça dépend un peu du type d'équipe à laquelle on est affecté. – Si on est dans une bonne équipe, il y aura du travail et ça peut être très dynamique. Dans le cas contraire, on peut être livré à soi-même. Il arrive parfois que les cadres eux-mêmes ne soient pas super efficaces – ils doivent rédiger leurs propres courriels et assister à des réunions, et dans certaines équipes, on pourrait penser qu'ils nous ignorent et que c’est à nous de trouver comment occuper nos débuts de journée.

Quand on est junior dans une banque, on travaille souvent sur plusieurs deals. En ce moment, par exemple, je suis deux transactions en cours – un deal M&A et un financement. Je suis aussi affectée à trois autres deals, en cours de pitch.

C'est à moi de jongler avec le volume de travail que cela génère, mais les deals en cours doivent avoir la priorité. Après avoir consulté les infos, je reprends tout ce qui a trait au deal en cours, j’aide à coordonner la due diligence et je m'assure que je suis au point sur tout. Mes tâches varient suivant l’évolution de la situation.

Dans mon rôle d’associate, je suis aussi censée coordonner le travail des analysts de l’équipe.

Dans les grandes banques, une grande partie du travail des banquiers juniors consiste à créer des présentations PowerPoint et à faire de la modélisation financière, deux activités très chronophages. Le travail en lui-même est assez simple. Le problème, c’est la pression des délais et la culture. – Il faut savoir être autonome : peu de gens font des efforts pour aider les juniors dans leur apprentissage, car on part presque du principe qu’ils ne resteront que quelques années. Et ça se vérifie. Rares sont ceux qui progressent : beaucoup se contentent de faire des PowerPoint et des tableaux Excel, et finissent par quitter leur poste pour aller voir ailleurs.

11 h : Je reprends quelques-unes des tâches liées au deal en cours. Ces projets-là suivent des processus assez précis. Il s'agit en grande partie de coordonner la due diligence et de s'assurer que toutes les données pertinentes soient bien incluses dans les documents que nous élaborons.

11 h 30 : On me demande d’assister à un appel avec un client pour écouter. Les banquiers juniors ne parlent pas au client – ce sont en général les VP et les échelons supérieurs qui s’en chargent, mais assister aux discussions permet de comprendre les exigences du client.

12 h : Je travaille sur une présentation PowerPoint et un modèle financier pour un deal en cours de pitch. Je construis le modèle, mais sans trop entrer dans les détails, puisqu’on est seulement en phase d'origination. Une fois qu’on sera mandaté pour l’exécution, on rendra le modèle beaucoup plus complexe, et ça peut représenter beaucoup de travail. Je fais souvent un peu de travail supplémentaire pendant cette phase initiale, juste pour éviter de crouler sous le boulot si le deal progresse.

13 h : Pause-déjeuner à mon poste de travail.

13 h 30 : C'est l’heure où les choses peuvent commencer à bouger. C’est en général après le déjeuner que les banquiers seniors commencent à faire des commentaires sur ce que nous avons préparé pour eux. Certains en envoient presque par principe, et demandent plus, peu importe ce qui a déjà été fait sur les slides ou les modèles. Voilà pourquoi il peut être judicieux de ne pas trop s’investir au début. – L'astuce consiste à fournir aux banquiers seniors un travail de qualité, sans fautes d’orthographe qui sautent aux yeux, mais en s’attendant à ce qu'ils demandent toujours des compléments, comme des comparables supplémentaires pour une transaction.

17 h : Les choses s’accélèrent encore. C’est souvent l’heure où les banquiers seniors commencent à envoyer du boulot en disant que c’est pour la « fin de journée », ce qui peut signifier 2 h du matin ou plus tard. Ils réclament en général beaucoup de modifications à la dernière minute, dont certaines peuvent prendre beaucoup de temps.

19 h : On a une indemnité-repas pour commander à dîner au bureau. Si on veut, on peut rentrer chez nous à cette heure-là, mais presque tout le monde reste. Les gens ont tendance à regarder de travers celles et ceux partent. On attend de chacun qu’il passe du temps au bureau

1 h : Je quitte le bureau et j’attrape un taxi pour rentrer chez moi, c’est la banque qui paye. Je travaille jusqu'à minuit de deux à sept fois par semaine, en fonction des deals auxquels je suis affectée. 10 à 20% du temps, je travaille jusqu'à 4 h du matin. Ça ne me laisse pas le temps de faire du sport et c’est dommage, mais c’est une des choses que j’aimerais changer !

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)