Le petit truc en plus de Citadel par rapport aux autres hedge funds

Citadel n’est pas comme les autres hedge funds multistratégies. Hormis Millennium, il a plus d'actifs que la plupart de ses concurrents. Et il emploie également plus de monde. Mais la structure de ses effectifs diffère quelque peu.

Le graphique ci-dessous montre la répartition entre les employés en investissement et les employés hors investissement dans les grands fonds. Chez Citadel, les effectifs en investissement ne représentent que 39 % du total, contre 48 % chez Millennium et 44 % chez Point72.

Les chiffres sont issus des formulaires ADV destinés aux hedge funds, où les employés en investissement sont définis comme des personnes exerçant des fonctions de conseil en investissement, recherche comprise. La SEC définit les conseillers en investissement comme les personnes conseillant sur les tendances du marché, sur l'investissement en titres et celles fournissant des conseils sur l'allocation d'actifs, entre autres.

Si Citadel ne compte qu’une proportion limitée de conseillers en investissement, alors qui donc à leur place ? Le fonds a refusé de commenter cet article, mais nous supposons que ses 1 800 employés n’occupant pas de fonctions dans le conseil en investissement se trouvent dans des domaines tels que la technologie et la gestion des risques.

Citadel est connu pour ses fonctions hautement centralisées en gestion des risques et en technologie. La gestion des risques est dirigée par Joanna Welsh, responsable chez Citadel du groupe de construction de portefeuille, fort de plus de 50 personnes, qui lui-même gère le modèle de facteur de risque propriétaire de Citadel, simulant en permanence divers scénarios pour vérifier son exposition. Le fonds prévoit également un effectif d’environ 500 personnes à Miami d'ici à la fin de l'année, dont beaucoup en technologie. Et puis, il y a les quants, et les autres.

Résultat de cette proportion relativement faible des conseillers en investissement chez Citadel : ceux en poste gèrent plus d'actifs que leurs homologues chez les concurrents multistratégies. Chez Citadel, l’actif sous gestion moyen par membre de l'équipe de conseil est de 56 millions de dollars, contre moins de la moitié chez Millennium.

Une source interne à un hedge fund déclarait l’an dernier sous couvert d’anonymat que les gestionnaires de portefeuille de Millennium étaient plus autonomes que ceux de Citadel. « Chez Millennium, c'est presque comme si on gérait son propre mini hegde fund, et l’expérience varie considérablement en fonction du pod », expliquait-il. « Chez Citadel, on rejoint Citadel. L'expérience est plus universelle. Il y a une formule Citadel et on la suit. »

Le seul autre grand fonds multistratégies présentant un ratio comparable à celui de Citadel est Schonfeld, plus fortement axé sur les stratégies systématiques et qui a sans doute plus de besoins en technologues et moins en personnel de conseil, malgré les récriminations quant à sa technologie.

Au-delà des multistratégies, le fonds qui compte le plus faible effectif en investissement par rapport à son effectif total semble être Bridgewater, où 80 % des 1 200 employés occupent des fonctions en dehors de l’investissement.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, WhatsApp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)