Le quant le plus drôle du monde partisan des postes en hedge funds et de la procréation

Si vous avez un penchant pour la finance quantitative, faut-il viser un poste dans un hedge fund ou chez un teneur de marché électronique ? Et faut-il fonder une grande famille, malgré les difficultés inhérentes à la parentalité ?

Giuseppe Paleologo, quant à l'humour tranchant, est actuellement en « gardening leave » - le fameux préavis rémunéré mais non effectué des entreprises anglo-saxonnes – avant de prendre la tête de la recherche quantitative chez Balyasny. Il s’est exprimé sur ces deux points, et d’autres aussi, à l’occasion d’une session interactive de questions-réponses (AMA/Demandez-moi ce que vous voulez) sur Reddit.

Giuseppe Paleologo a eu jusqu’ici une carrière variée. Il a travaillé en gestion du risque pour IBM, Citadel (deux fois), Millennium et pour la société de trading haute fréquence Hudson River. Il a enseigné à l’université et est titulaire d’un doctorat. Il est donc bien placé pour conseiller les quants, jeunes et moins jeunes, sur la manière de décrocher un poste dans les services financiers.

Il a ainsi expliqué sur Reddit qu'en dehors des banques, les postes de quants se répartissent de plus en plus entre les meilleurs hedge funds multistratégies et les principales plateformes de tenue de marché électronique. Les gagnants de ces deux catégories écrasent la concurrence. « C'est une compétition entre les 5 meilleures plateformes de hedge funds et les 5 meilleurs teneurs de marché. Tous les autres sont largués, » a-t-il déclaré.

Qui sont les cinq premiers de chaque catégorie ? Giuseppe Paleologo n’en a pas parlé. Il avait pourtant, par le passé, dressé une liste des meilleurs des teneurs de marché comme Jane Street, Citadel Securities, Flow Traders, Hudson River, XTX et Jump Trading. Et des meilleurs hedge funds multistratégies comme Citadel, Millennium, Balyasny, Point72 et DE Shaw.

Ensemble, ces entreprises dominent le marché. « Les barrières à l'entrée sont prohibitives », déclarait Giuseppe Paleologo. « Pour l'arbitrage statistique, il faut compter deux à trois ans entre la création et la mise en place du trading, en supposant que les opérations soient déjà établies et que la direction soit expérimentée. Les entreprises classiques qui débutent dans l'arbitrage statistique ne savent pas dans quoi elles s'engagent. »

Il estime par ailleurs que les hedge funds sont des employeurs plus attrayants que les teneurs de marché. Les hedge funds disposent de liquidités, dit-il. Ils sont également "pauvres en Sharpe" et semblent prêts à tolérer des rendements ajustés au risque plus faibles que les teneurs de marché. De quoi, selon lui, faciliter l'arbitrage d'indices à grande échelle. En comparaison, les teneurs de marché sont des « monolithes » - d’où une certaine bureaucratie.

Pour Giuseppe Paleologo, les postes de quants ont beaucoup évolué à son époque. Il y a des années, tout tournait autour du calcul stochastique et du pricing des dérivés. Aujourd’hui, tout est question de « gestion de portefeuille, couverture, exécution optimale et recherche sur l'exécution, compréhension du crowding, gestion de grands ensembles de données et analyse informatique des données efficace pour les investissements. » Et aussi d’IA bien sûr. « Les postes de quants finiront par dominer le monde [de la finance]," prédit-il.

Pourtant, il confie que s'il avait le choix, il ne tenterait sans doute pas l’aventure de la finance une seconde fois. En revanche, il aurait eu plus d'enfants. « Avoir des enfants, c’est formidable et malheureusement mésestimé, » ajoute-t-il, pensif.

Si vous êtes quant, que vous voulez suivre les traces de Giuseppe Paleologo et percer dans la finance à mi-carrière, il vous faudra selon lui faire preuve d’excellence technique, d’une grande adaptabilité, d'intelligence, et avoir de la chance. Il est toujours utile d’avoir de solides références académiques, tout comme d’être très compétent dans des domaines comme l'informatique cloud, l'ingénierie de l'IA, l'ingénierie système, la programmation de jeux vidéo et la conception de puces. Même dans ce cas, il est peu probable que vous obteniez les postes les plus convoités, en recherche quantitative ou en rédaction d'algorithmes. Si votre but est finalement de devenir quant gestionnaire de portefeuille, il vous faudra être particulièrement doué et tout aussi chanceux.

Et si vous parvenez à pénétrer le saint des saints quant ? D’après Giuseppe Paleologo, ce pourrait être bien moins enthousiasmant que certains ne le pensent. Les dark pools, par exemple, ne correspondent pas aux apparences. « Malgré leur nom, c'est somme toute assez banal, » dit-il. « Batman n’a rien à y

