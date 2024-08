Les juniors de Bank of America dissimulent leurs semaines de 100 heures et plus

À la mort de Leo Lukenas, associate de Bank of America décédé des suites de complications cardiaques au printemps dernier, des rumeurs ont circulé selon lesquelles il avait enchaîné plusieurs semaines de 120 heures. Pourtant, pour Bank of America, cela ne correspond pas à ses propres décomptes d'heures concernant Leo Lukenas. Après avoir interrogé plusieurs autres juniors de BofA, le Wall Street Journal (WSJ) avance une explication : lorsque les temps de travail dépassent les bornes, les juniors sont encouragés à ne pas les enregistrer.

Les longues semaines de travail ne sont pas propres à Bank of America, mais la banque fait l’objet d’une surveillance particulière à la suite du décès de Leo Lukenas. Le WSJ s’est entretenu avec un associate en poste chez BofA, qui a vu les RH intervenir à l’issue d’un mois complet où il avait travaillé 100 h par semaine : il s’est vu gratifié d’une journée de congé et avait prévu une longue balade à vélo pour en profiter, mais son boss l'a appelé et lui a demandé de travailler sans enregistrer ses heures. Le WSJ a également échangé avec des membres du Leverage Finance Group, qui ont déclaré que leur équipe était surchargée après les licenciements de l'an dernier, et qu'ils avaient été priés d'arrêter d’enregistrer leurs heures de travail nocturne pour échapper à la surveillance des RH.

C’est ce qu’on appelle du « travail non déclaré ». Au total, le WSJ affirme avoir interrogé près de 40 personnes, anciennement ou actuellement en poste chez Bank of America, à tous les niveaux de séniorité, qui ont mentionné cette pratique devenue courante. Bank of America n'est pas non plus un cas isolé : un junior d'une autre banque à Paris a pour sa part déclaré qu'on lui avait demandé de changer l'heure sur l’horloge de son ordinateur portable afin de contourner les tentatives de contrôle des heures de travail.

En tout état de cause, les tentatives de la banque visant à surveiller le surmenage chez les juniors n’ont pas vraiment l’air de fonctionner. Un porte-parole de Bank of America a déclaré au Wall Street Journal : « Nos pratiques sont claires, et nous attendons de tous les employés, managers compris, qu'ils les respectent. Toutes les violations constatées ont fait l’objet de mesures disciplinaires. »

Alors que de nombreux juniors pointent à 100 heures par semaine, certains tentent de grapiller un peu de sommeil où ils le peuvent. Selon l'un d'eux, il n’est pas rare que les banquiers juniors s’accordent un somme aux toilettes ou dans les salles de conférence.

En dépit de cette situation, les postes chez Bank of America restent très prisés et les juniors sont peu nombreux à partir. En cinq ans, la banque a reçu 400 000 candidatures pour des postes à pourvoir au bas de l’échelle, et le turnover chez les associates n'est que de 10 %.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, WhatsApp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)