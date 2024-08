Les stages de BNP sont plus prisés que ceux de Goldman Sachs et JPMorgan

Vous pensiez que les stages dans les banques américaines étaient les seuls à attirer des centaines de candidats par poste à New York ? Grossière erreur. BNP Paribas, qui vient de connaître un deuxième trimestre plutôt réussi, tente de s'imposer comme la banque européenne du tier one, et

le nombre de candidatures à ses stages reflète bien cette ambition.

Un porte-parole de BNP Paribas a informé eFinancialCareers que les stages d'été de BNP pour la région Amériques en 2024 avaient suscité plus de 37 000 candidatures pour seulement 168 postes. Voilà qui donne à la banque de la rue d’Antin outre-Atlantique un taux d'acceptation de 0,4 %, soit une moyenne d'environ 220 candidats par poste.

À l'échelle mondiale, Goldman Sachs affiche un taux d'acceptation de 0,95 % pour 3 000 stages, contre 0,81 % pour 4 000 stages chez JPMorgan. On ne connaît pas en revanche les taux d'acceptation spécifiques aux stages sur le continent américain pour ces deux banques.

On notera également que le nombre de candidatures par poste ne correspond pas nécessairement au nombre de candidats par poste, un étudiant étant susceptible de postuler à plusieurs stages. D’après les données de Trackr, les étudiants à la recherche de stages en banque déposent en moyenne 68 candidatures chacun, même si on n’a aucune idée du nombre de candidatures de chacun par entreprise.

BNP indique avoir reçu un total de 39 490 candidatures pour 173 postes, stages hors cycles compris - ce qui signifierait environ 2 490 candidats pour seulement cinq postes en stages d'hiver, et un taux d'acceptation de 0,2 %. À méditer comme un avertissement si vous trouvez sans importance de rater les dates butoirs pour les candidatures aux stages d'été, en pensant qu’il ‘restera toujours les stages hors cycle’.

