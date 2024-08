Licenciés pour une prétendue liaison, deux banquiers seniors mariés nient en bloc.

Nadine Ahn, 53 ans, est mariée et mère de famille. Ken Mason, 56 ans environ, est lui aussi marié avec enfants. Amis de longue date, ils travaillaient tous deux pour RBC, la Banque Royale du Canada. Nadine en était la CFO, et était même en passe de devenir CEO, tandis que Ken était VP en Trésorerie, traitant de capital et financement à long terme.

Le 5 avril, Nadine et Ken ont tous deux été licenciés. RBC leur reproche d’avoir eu une liaison et indique avoir « mené une enquête approfondie avec l'aide de conseillers juridiques externes et les faits sont très clairs : il y a eu violation significative de notre Code de conduite, fondée sur des preuves irréfutables. » D’après la banque, Nadine aurait par ailleurs favorisé la carrière de Ken en lui accordant un traitement préférentiel.

Pour Nadine et Ken, c’est totalement faux ; ils n'avaient pas de liaison, et aucun traitement de faveur n'a été accordé. Nadine, qui gagnait environ 3 millions de dollars par an, poursuit désormais RBC pour 49 millions de dollars, dont 20 millions pour « atteinte dévastatrice à sa réputation à l'échelle mondiale ». Nous n’avons pas connaissance du salaire de Ken, mais il réclame 20 millions de dollars à RBC.

Même Dave McKay, président et CEO de RBC s’est retrouv impliqué dans cette affaire. Il aurait adressé à Nadine Ahn, le jeudi 4 avril au soir, un texto lui demandant de participer à une réunion improvisée le vendredi matin. À son arrivée à la réunion, aucune trace de Dave McKay ; seuls un avocat et un représentant des RH étaient présents, lequel a immédiatement saisi son ordinateur portable et son téléphone avant de l'interroger pendant deux heures. Piégé par le directeur du risque, Ken Mason a subi un sort similaire.

L'affaire est pour le moins curieuse dans la mesure où la banque reste catégorique sur le caractère avéré de la liaison et prévoit de « se défendre vigoureusement », tandis que les accusés maintiennent avec tout autant de fermeté que leur relation était purement platonique et professionnelle.

À tout le moins, leurs collègues de RBC et leurs homologues dans les autres banques en général sont maintenant prévenus.

