« Mon fils se tue au travail dans une banque. Dois-je dénoncer son boss ? »

Je suis une mère inquiète pour son fils, qui travaille en M&A dans une banque d'investissement américaine, et c’est pourquoi je vous écris. Je pense que mon fils se rend malade et je ne sais pas quoi faire.

Il a 24 ans, et c'est sa deuxième année d’analyst. Il fait plus de 100 heures par semaine et ne dort littéralement jamais. Il arrive au bureau à 9 h du matin et repart le lendemain matin à 9 h. Il habite à cinq minutes, rentre chez lui, prend une douche et retourne au bureau.

Je ne le vois qu’en coup de vent. Mon fils n'a pas de temps pour moi, pas de temps pour ses amis et pas de temps pour une petite amie. Ce travail le rend malade. On le met à chaque fois sur de nouveaux projets, tout s’enchaîne et c’est inhumain. Il me dit qu'il passe tellement de temps à regarder son écran qu'il commence à avoir des hallucinations et que les chiffres de ses tableurs se mettent à danser.

Il est censé avoir un week-end de repos chaque mois, mais ses managers ne s’y tiennent jamais.

À ce stade, j'aimerais qu'il démissionne tout simplement, mais il ne veut pas partir sans avoir un autre poste. Le problème, c’est qu'il n'a pas le temps de chercher une autre solution. Nous ne sommes pas dans le besoin et je pourrais l'aider financièrement pendant qu'il récupère.

Si vous-même travaillez dans le secteur bancaire, quel serait votre conseil ? J'ai déjà essayé d'appeler la ligne anonyme de la banque pour déposer plainte, mais elle était gérée par un prestataire et il ne s'est rien passé. Je suis maintenant tentée d'appeler les ressources humaines et de dénoncer ses boss. Je sais que cela contrarierait mon fils, mais je suis sa mère et je pense que je devrais agir pour le bien de sa santé.

Merci de partager vos suggestions. Vous pouvez nous faire part de vos commentaires ci-dessous, et je lirai ce que vous dites. »

Nicole Mastache est un pseudonyme

