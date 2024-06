« Personne ne veut travailler dans la conformité une fois qu'ils réalisent ce que c'est. Mais nous sommes coincés. »

Je travaille dans la conformité et j'ai suivi avec beaucoup d'intérêt le débat sur les emplois en conformité ici et ici ces dernières semaines.

Je pense qu'ils sous-estiment à quel point les emplois en conformité sont devenus mauvais. La réalité est que très peu de gens veulent devenir des responsables de la conformité et, lorsqu'ils réalisent que le travail est stressant avec de longues heures pour un salaire relativement bas, encore moins de personnes veulent continuer à le faire. Mais nous, dans la conformité, sommes coincés. Nos compétences ne nous permettent pas de passer à d'autres emplois, sauf chez le régulateur, où les choses peuvent être encore pires.

Le problème est que la plupart des banques considèrent la conformité comme un centre de coûts, tout comme d'autres fonctions de back-office. Elles disent qu'elles se soucient de la culture, mais peu investissent dans la conformité parce qu'elles la voient comme une dépense. La plupart des entreprises embauchent des responsables de la conformité, mais ne leur donnent pas les outils pour faire le travail correctement. L'infrastructure de conformité est médiocre, donc le temps de conformité est gaspillé sur des tâches manuelles.

En même temps, la rémunération en conformité est médiocre et les opportunités de promotion sont limitées. Les entreprises ont tendance à nommer des avocats à la tête du département, ce qui peut limiter les opportunités de promotion pour toute personne sans formation juridique.

Cela signifie que la conformité peut être une impasse de carrière. Pour éviter cela, il faut soit éviter les emplois en conformité dès le départ, soit travailler dans un endroit qui investit massivement dans la conformité et dispose de suffisamment de technologies pour gérer les tâches de conformité efficacement.

