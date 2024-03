« Si votre CV montre que vous changez souvent de job pour gagner plus, je ne vous recruterai pas »

Je rencontre actuellement beaucoup de gens frustrés par leur rémunération en banque. Après une année difficile côté bonus, nombreux sont ceux qui cherchent à gagner plus ailleurs. Prenez garde si vous procédez de la sorte, vous êtes en train de saper votre carrière sur le long terme.

Si votre bonus est en baisse cette année, ce ne devrait pas être une surprise. Votre manager a dû vous préparer au montant qui vous a été alloué, et vous devriez comprendre que c’est soit le résultat de votre propre performance, soit de celle de la banque dans son ensemble.

Dans les deux cas, il y a moyen de changer les choses d’ici à l’année prochaine.

Le pire que vous puissiez faire serait de partir ou de menacer de partir ailleurs pour une hausse de 5% de votre rémunération. Je suis moi-même manager d’une équipe, et je ne veux pas d’une bande de mercenaires qui me prenne en otage. Dans la même veine, si je vois que vous changez régulièrement de job au bout de deux ou trois ans, je ne vous recruterai pas.

Si vous changez de crèmerie en permanence, j’en déduis que vous n’êtes pas loyal. Si vous menacez de partir pour l’argent, ça me donne envie de vous la faire à l’envers pour la prochaine session de bonus, puis de vous voir partir. Je ne veux pas de quelqu’un comme vous dans mon équipe. Vous n’êtes pas la seule personne avec cet ensemble de compétences.

La personne que je veux embaucher est loyale et soucieuse de son entourage et de son environnement. Elle se soucie de son poste, et de son équipe aussi. Je veux que les membres de mon équipe réussissent, considèrent qu’ils sont payés correctement, et je me battrai pour ça. Mais si je vois quelqu’un pleurnicher tous les ans sur sa rémunération et faire des recherches tous azimuts pour avoir plus ailleurs, je l’évite. Ça ne peut pas être ‘pile je gagne, face tu perds’. Je ne serai pas l’otage de votre déception post-bonus. Je ne joue pas ce jeu-là.

Michael Cook dirige un desk de trading dans une banque d’investissement américaine

