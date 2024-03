Un banquier parisien de Credit Suisse décroche un titre bien plus prestigieux en rejoignant un cabinet de conseil

Les banquiers parisiens de Credit Suisse sortent d’une période tumultueuse. Il est d’abord devenu assez clair qu’UBS ne voulait probablement pas de certains d’entre eux. Puis, il y a eu l’épisode Marrakech avant Noël. Et il semble maintenant que certains finissent par partir, et de fait pour de nouveaux postes plutôt séduisants.

Emmanuel Cresseveur, diplômé de la prestigieuse École Polytechnique, avait passé huit ans chez Credit Suisse à perfectionner ses compétences au sein du Financial Institutions Group (FIG). Il vient de partir pour un poste au titre bien plus ronflant. Il est désormais « Responsable FIG M&A pour la France et le Benelux » au sein du cabinet de conseil Alvarez & Marsal.

On ne sait pas si ce changement a été motivé par l’envie ou la nécessité. En tout état de cause, il semble plutôt à son avantage. UBS n’a apparemment pas gardé beaucoup de banquiers de Credit Suisse à Paris, même si quelques personnes (Michael Herly en structuration de dérivés, Maugaux Declety en gestion de projet) sont réapparues. Cela pourrait interpeller certains autres ex-Credit Suisse.

Alvarez & Marsal serait en passe de recruter plusieurs personnes à Paris. Outre Emmanuel Cresseveur, le cabinet a récemment débauché Jeremy Maginot chez Aon pour s’occuper des clients en services financiers. Sa brochure France fait état d’une « croissance incroyable » sur ce marché au cours des dernières années. Il est bon de voir que certains réussissent, même si les packages proposés n’incluent pas nécessairement des vacances au Maroc.

Photo by Alan Wouda on Unsplash