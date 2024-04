Une banque supprime les postes les plus sûrs d’Europe après une chute de 90 % de ses bénéfices

S’il est une banque qui s’est montrée ambitieuse dans la durée en matière de recrutement, c’est bien Alantra, la banque d’investissement mid-market espagnole qui s’est développée au cours des dernières années. Pourtant, le discours sur la croissance est devenu un peu plus ambigu ces derniers temps.

À la publication des résultats d’Alantra pour l’année 2023 en mars dernier, qui révélaient une chute de près de 90% de ses bénéfices, il était question de « transformation stratégique », de « renforcement des hubs », de « renouvellement de la direction » et « d’expertise approfondie du secteur. » On évoquait aussi « 21 embauches de seniors ». Mais il était également fait mention de « consolidation » de l’expertise et d’une réduction de personnel de 8,5 %, soit plus de 50 personnes.

Bloomberg rapportait le 22 avril que 15 au moins de ces suppressions de postes étaient intervenues en Allemagne, où le bureau d’Alantra à Francfort semble avoir traversé une période de turbulences après la nomination d’un nouveau CEO, Jan Casper Hoffman, en avril 2023.

Selon des sources au sein de la filiale allemande, Jan Casper Hoffman était très impopulaire en interne en raison de son manque d’expérience du mid-market. Il avait en effet effectué le plus clair de sa carrière chez Merryl Lynch, SocGen et Moelis & Co. Alantra a déclaré le 22 avril que Jan Casper Hoffman démissionnerait de sa fonction de CEO mais continuerait de travailler avec les clients. C’est Michael Maag, ancien responsable de la banque d’investissement de Morgan Stanley en Suisse, arrivé chez Alantra l’an dernier, qui le remplacera au conseil d’administration en Allemagne. 🤔

En Allemagne justement, les postes en banque sont considérés comme relativement préservés par rapport à ceux de Londres, en raison d’un droit du travail plus strict et plus favorable aux salariés. Un porte-parole d’Alantra a déclaré que la banque avait maintenant achevé « la première étape de la mutation d’Alantra Allemagne », soulignant que l’antenne allemande continuait d’investir en misant sur des talents locaux dans les domaines healthcare, transition énergétique, immobilier et industries.

Alantra apporte quelques modifications à son modèle pour passer d’un fonctionnement en équipes locales à un fonctionnement par hub et par secteur. Londres, Madrid, Paris, New York, Francfort et Zürich constituent les nouveaux hubs. Mais Alantra a toujours des bureaux à Amsterdam, Athènes, Bruxelles, Buenos Aires, Copenhague, Dublin, Lisbonne, Milan et Vienne, entre autres. Faut-il aussi s’attendre à voir disparaître les postes en M&A dans ces bureaux ? Rien ne le dit, mais on sait que ces bureaux ne fermeront pas complètement.

Bloomberg rapporte par ailleurs que plusieurs banquiers seniors d’Alantra à Francfort envisageraient de partir de leur propre chef. Il s’agit entre autres de Christoph Handrup, Maximilian Rohardt et Lars Rueckert. Christoph Handrup était arrivé en 2014 et Maximilian Rohardt en 2015. Lars Rueckert n’avait pour sa part intégré Alantra qu’en octobre 2023, après son départ de Stifel.

