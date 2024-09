Une boutique indépendante française recrute un banquier senior en pause depuis six mois

Fini les vacances. Ici comme ailleurs, c’est l’heure du retour au bureau, y compris pour un banquier senior qui a sans doute pu passer plus de temps sur la plage que beaucoup d’autres.

Fabien De Smet était responsable de la banque d'investissement pour l'Europe continentale chez Berenberg jusqu'à sa mise sur la sellette lors d'une série de licenciements en novembre 2023. Parti officiellement en février 2024, il est maintenant de retour. Fabien de Smet vient de rejoindre Altamoda, la boutique de M&A dirigée par l'ex-Rothschild Grégoire Heuzé.

La très longue absence de Fabien De Smet semble avoir d’abord inclus une période de « gardening leave » - préavis payé mais non effectué, puis des vacances en famille pendant l’été. Il intègre Altamoda au rang de Managing Director à Paris.

Sept mois seulement après son arrivée chez Centerview en 2021, Grégoire Heuzé quittait la boutique américaine pour fonder Altamoda. Fabien De Smet rejoint une équipe qui compte déjà, selon son site internet, huit banquiers et deux assistants. En termes de hiérarchie, il devrait intégrer la structure directement sous Grégoire Heuzé et Stéphane Zeghbib, ancien de chez Morgan Stanley et Zaoui & Co, arrivé au rang de partner en juin dernier.

Comme nous l'avions relevé l'an dernier, Altamoda semble avoir un faible pour les diplômés des établissements d’élite français : Stéphane Zeghbib est passé par l'École Polytechnique et Grégoire Heuzé par Sciences Po. Elle sort ainsi des sentiers battus avec Fabien De Smet, diplômé de l'Ichec à Bruxelles.

