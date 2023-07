Jeunes, traders et français : des points communs déterminants ?

Notre dernier article consacré à Ardacan Celebi date de 2018. Il avait 30 ans et gagnait énormément d’argent pour un trader relativement junior au credit desk de Deutsche Bank à Londres. Cinq ans plus tard, il est certes plus âgé mais aussi d’autant plus riche, et il vient de quitter Deutsche Bank pour un hedge fund.

Le fonds choisi par Ardacan Celebi n’est pas l’un de ces fonds multistratégies en pleine frénésie d’embauche cette année. Celui qu’il rejoint a quelque chose d’un peu différent : il s’agit d’Arini, le hedge fund monté par un autre jeune trader aux faits d’armes impressionnants – Hamza Lemssouguer, l’ancien enfant prodige du credit trading chez Credit Suisse.

Hamza Lemssouguer a fondé Arini, dont le nom fait référence à une espère de perroquets, en 2018, et il étoffe cette année son équipe. On compte parmi ses recrues de l’année James Wilson, responsable conformité, venu de Somerset Capital – le fonds de l’ex-ministre britannique tenant d’un Brexit dur Jacob Rees-Mogg, et Evangeline Lim, ancienne gestionnaire de portefeuille CLO chez Pinebridge Investments. S’y ajoute également James Howard, arrivé ce mois-ci, et ancien responsable produits investisseurs fixed income chez Credit Suisse.

Même si les fonds multistratégies jouissent d’une certaine popularité en raison de leur organisation en « pods », où chaque entité spécialisée a son propre p&l, et où chaque gestionnaire de portefeuille est rémunéré en fonction de ses propres résultats, ils peuvent aussi être très impopulaires en raison du turnover de leurs effectifs.

Dans ce contexte, ceux dirigés par un gestionnaire unique peuvent apparaître comme une option plus apaisée.

Hamza Lemssouguer et Ardacan Celebi partagent quelques caractéristiques : tous deux sont credit traders, français et jeunes trentenaires. Voilà qui a sans doute pesé dans la balance en faveur d’Arini face à des Millennium ou Point72.

