Les banquiers parisiens optimistes pour leurs bonus 2023

À quoi vont ressembler vos bonus cette année ? 2 000 personnes ont répondu à notre enquête sur les attentes de bonus et les résultats font ressortir des attentes très diverses en fonction de la géographie.

Cette année, les professionnels des services financiers les plus optimistes se trouvent à Francfort. Comme le montre le tableau ci-dessous, les répondants en poste à Francfort déclarent s’attendre à une hausse moyenne de 15% de leurs bonus cette année par rapport à l’an dernier.

L’activité de deals à l’échelle régionale pourrait constituer un indice permettant d’expliquer leur optimisme. Les revenus de la banque d’investissement ont reculé entre 2022 et 2023, à l’échelle mondiale comme en EMEA, mais le marché allemand s’est montré relativement résilient – en progression de 5% selon Dealogic.

Les autres sites sont plus mesurés, avec Londres (+9%), New York (+ 8%) et Paris (+7%) montrant des attentes supérieures à la moyenne générale de 6%.

Toutefois, un director parisien (en trading) ayant répondu à notre enquête a noté : « les temps sont durs », ajoutant que sa banque l’avait informé que les bonus versés « n’augmenteraient pas forcément proportionnellement aux résultats ».

Si Londres, New York, Paris et Francfort sont toutes au-dessus de la moyenne générale, qu’est-ce donc qui plombe cette moyenne ? L’Asie. Les financiers de Hong Kong et Singapour s’attendent pour leur part à des bonus en baisse (-6% à Hong Kong) ou stables (+1% à Singapour).

Pourquoi cela ? Un director en vente et trading actions pour une banque européenne à Hong Kong s’est montré pessimiste sur les perspectives de bonus en raison de coûts en hausse, précisant avoir été informé que les bonus continueraient de baisser si son équipe ne respectait pas son budget. Un autre, également director à Hong Kong, dans la branche quantitative d’une banque européenne, ajoutait simplement que « les affaires vont mal ».

