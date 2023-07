Le désarroi des banquiers juniors découvrant qu’un jeune de 27 ans gagne 70 millions de dollars sur 2 ans

Si vous êtes entré dans le secteur bancaire pour l’argent, vous avez peut-être commis une erreur. Vous auriez pu gagner plus (surtout cette année) en jouant aux jeux vidéo.

C’est le constat navrant que viennent de faire les banquiers de la génération Y, les fameux millenials, et autres adeptes de Wall Street Oasis, où ils déplorent le régime infernal de leurs jobs en banque. À la lecture des aventures de Félix Lengyel, un canado-hongrois star d’internet qui s’adonne aux jeux vidéo alors que d’autres le regardent, et qui a signé un contrat pour 70 millions de dollars sur deux ans, hors bonus – qui pourrait donc en réalité atteindre 100 millions de dollars, ils regrettent d’avoir choisi cette carrière.

« Toi : Tu t’es cassé le cul à passer par l’Ivy League et les meilleurs stages, puis à entrer dans les meilleures banques d’investissement/fonds de PE ; tu t’es encore cassé le cul à bosser des 80 heures/semaine ou plus entre 20 et 30 ans pour ÉVENTUELLEMENT gagner un jour plus d’un million de dollars, en perdant ton âme au passage ; tu te tapes des boss de merde et des collègues insupportables en mode pitbull, qui passent leur temps à te juger au prestige, » observe l’un de ces utilisateurs de Wall Street Oasis qui se prétend analyst de première année.

« Lui : A quitté le lycée en cours de route ; joue aux jeux vidéo et regarde des vidéos TikTok ; signe un contrat à 100 millions de dollars ; a des millions de fans et passe pour la tête pensante du secteur (divertissement en ligne). »

La réussite de Félix Lengyel, qui repose sur sa personnalité charismatique et près de 12 millions de followers, se concrétise après quatre ans de streaming sur Twitch, où il jouait à des jeux comme Overwatch et League of Legends, tout en étant la personne la plus suivie de la plateforme. Ce contrat faramineux est le résultat de son débauchage par la plateforme de streaming concurrente Kick. L’équivalent se produit en banque, mais seulement pour les meilleurs traders de… disons Goldman Sachs, encensés par les meilleurs hedge funds comme Millennium. Si Félix Lengyel travaillait dans la finance, il serait VP junior et gagnerait environ 500k $ tout au plus.

La bonne nouvelle, qui rassure et va de soi pour qui s’interroge sur sa carrière en banque, c’est que Félix Lengyel est clairement un cas particulier. La rémunération moyenne des streamers de Twitch est en général inférieure à 1 000 $ par mois et reflète celle du spectateur moyen de la plateforme. Pour gagner 500k $ par an, il faudrait avoir chaque mois plus de 13 000 spectateurs fidèles de son stream. Cela nécessite un savant mélange de travail acharné et de capacité à divertir un public pendant des heures. La première partie est sans doute plus facile que la seconde…

