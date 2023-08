« Les banquiers licenciés ont 6 mois d’économies devant eux »

L’un de mes anciens collègues – managing director dans une banque d’investissement européenne, remercié au début de l’année – n’a pas la vie facile. Cinq mois après son licenciement, il lui reste six mois d’économies. Il en est arrivé au point où il est prêt à accepter n’importe quoi.

Ce n’est pas un cas isolé. On suppose que les professionnels bien payés de la finance ont les moyens et que cela continuera un certain temps, même s’ils restent un moment sans emploi.

C’est faux.

Pour un managing director en banque qui ramène le seul salaire du foyer, a trois enfants en école privée et un crédit immobilier à rembourser, la vie est chère. Quand on a ce train de vie et qu’on perd son poste en banque, l’argent file vite. La plupart des gens peuvent tenir entre six mois et un an, mais guère plus. À ce stade, il leur faut trouver un nouveau job ou commencer à vendre leurs placements.

Le problème, c’est que rien ne paie aussi bien qu’un poste dans une grande banque d’investissement. Si bien que quand les grandes banques ne recrutent quasiment pas, il reste peu d’options. Il est toujours possible de prendre un poste dans une banque moins connue, histoire de rester en activité, mais ce sera sans la diversité des produits, et il pourrait être difficile de revenir par la suite. Il y a aussi moyen de partir en corporate development en acceptant une baisse de rémunération. On peut encore rejoindre le private equity, mais c’est dur pour quelqu’un de niveau intermédiaire ou au-delà. Ou bien on peut rester hors du marché.

Cette année, j’ai vu beaucoup de gens partir en corporate development. Mais pour un banquier senior, en particulier avec un parcours en ECM, cela peut représenter un vrai défi. Le corporate development consiste à définir et exécuter une stratégie, parfois par une série d’acquisitions complémentaires. Les chevauchements avec la banque sont très limités, même avec le M&A. Les banquiers ont l’habitude de la valorisation et des négociations, mais c’est une part infime de la fonction de corporate development. Pour être bon dans ce domaine, il faut être capable de créer un plan sur 100 jours et de comprendre comment deux systèmes d’entreprise fonctionneront ensemble. Quand on vient de la banque, c’est quasiment voyage en terre inconnue.

De toute évidence, la meilleure option est de ne pas perdre son job. Et c’est difficile quand les deals M&A et les entrées en bourse se font rares. Il faut trouver de quoi s’occuper. En ECM par exemple, on peut travailler sur les deals liés aux actions. En M&A, on peut réaliser des revues stratégiques et rencontrer les clients afin d’aborder les cibles envisagées pour plus tard, quand les temps seront plus favorables.

Le problème est qu’à de multiples égards, nous traversons une crise de la pire espèce. Les entrées en bourse à forte capitalisation ont été trop rares pour générer des revenus. Idem pour les deals M&A, donc pas besoin de financement M&A. Et on n’a pas vu plus de recapitalisations car il y a peu d’entreprises en difficulté. C’était beaucoup plus simple après la crise financière, alors que les problèmes de droit étaient nombreux. Dans le contexte de marché actuel, toutes celles très endettées ont résolu le problème en 2020 ou 2021, quand le crédit était très peu coûteux. Emprunter coûte beaucoup plus cher aujourd’hui. Il y a beaucoup moins à faire et les banquiers qui avaient gardé une poire pour la soif voient leur pécule fondre comme neige au soleil.

Ashley Bennett est le pseudonyme d’un ex-responsable ECM à Londres

