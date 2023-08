Comment les stagiaires les mieux payés de la finance rédigent leurs CV ?

Si vous êtes étudiant quant ou ingénieur qui ambitionne d’entrer dans la finance, il y a de fortes chances que Jane Street soit parmi le top de vos cibles. Ses stagiaires sont bien connus pour être parmi les mieux payés, la promotion 2023 étant même sur une tendance de 64k $ pour 11 semaines.

Alors donc, comment y entrer ? Essentiellement par le talent et le travail acharné, bien sûr, mais un bon CV est clairement un atout pour mettre toutes les chances de votre côté. Certains des stagiaires les plus éminents, ceux mis en avant par Yaron Minsky, co-responsable tech, sur le blog 'What the interns have wrought', mis à jour une fois par an, ont publié leurs CV respectifs en ligne et force est de constater qu’il y a des différences intéressantes, preuve qu’il n’existe pas de modèle unique.

Le Stagiaire 1 appartenait à la promotion 2021. Il a été complimenté pour avoir mis en œuvre une fonction de mémorisation sur Datafetcher, la plateforme de données de Jane Street. Il a achevé le projet dès les premières semaines de son stage et a poursuivi avec diverses autres tâches, dont un guide de rédaction pour la plateforme.

Son CV entre dans la catégorie « pragmatique » : du noir et blanc basique, lecture de haut en bas, avec une quantité moyenne de détails sur ses réalisations accomplies dans le cadre de ses expériences précédentes (et déjà remarquables !).

La partie Projets aura sans doute joué un rôle essentiel dans la mesure où elle est révélatrice de sa créativité et de son intérêt pour la tech, en particulier en ce qui concerne OCaml, le langage préféré de Jane Street.

Pour ceux qui craignent d’y ajouter une touche plus personnelle, retenez qu’il indique son intérêt pour le hip-hop, la cuisine et les voyages.

Le Stagiaire 2 est issu de la promotion 2022. Il a développé le programme de traçage open source Magic-Trace, tout en maintenant la qualité de l’expérience client par l’introduction d’une fonction d’échantillonnage. Il a continué à travailler sur le programme, optimisant de 50% l’étape de décodage (en fonction du traçage).

Très différent du premier CV, le sien penche plus du côté « le graphisme est ma passion », avec l’utilisation d’icônes pour son GitHub et son site web, et la répartition des informations sur deux colonnes de couleurs différentes. Ce qui ne signifie en rien qu’il manque de consistance : les informations et réalisations sont dans l’ensemble toutes très intéressantes.

Si le CV du Stagiaire 1 atteste plus largement de son engagement dans des projets personnels, celui du Stagiaire 2 se définit par la performance et la collaboration, avec une liste détaillée non seulement des distinctions prouvant qu’il sait travailler seul, mais aussi de ses fonctions à caractère d’enseignement - afin de montrer ses capacités de mentor et de travail en équipe.

Un lien GitHub est toujours le bienvenu dans un CV dans la mesure où il apporte une preuve tangible des compétences techniques. Le Stagiaire 1 a également un compte GitHub, mais il faut d’abord passer par son site internet pour le trouver.

Quant au Stagiaire 3, lui aussi du cru 2022, il a amélioré l’efficacité de l’outil QuickCheck de Jane Street par la mise en œuvre d’une nouvelle syntaxe. Après s’être acquitté de cette tâche, il a également travaillé à la mise en œuvre de tests de bisimulation dans le programme.

Son CV est une sorte de compromis entre les CV des stagiaires 1 et 2. Il est un peu plus coloré et agréable à lire que le premier, mais beaucoup moins dense que le deuxième. C’est d’ailleurs le moins dense des trois, qui se limite à une ligne pour résumer chaque expérience passée. C’est la preuve par l’exemple qu’il n’y a nul besoin de gonfler un CV pour impressionner.

Si les deux autres laissent transparaître un peu plus de leur personnalité dans leurs CV, le Stagiaire 3 réserve cet aspect à son site web. Il commence par dire « je carbure au thé et au Haskell, » et mentionne son nombre d’Erdős (pensez au quiz Six Degrees of Kevin Bacon mais avec un mathématicien hongrois).

Il existe plusieurs autres astuces plus spécifiques et utilisables pour optimiser un CV. Vous pouvez les retrouver dans notre guide ultime du CV d’ingénieur pour la banque.

