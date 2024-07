Bonus en hausse de 10 % à 549k £ l’an dernier pour les MD de Goldman Sachs à Londres

L’antenne londonienne de Goldman Sachs a pris un peu de retard pour entrer dans la danse sur les rapports de rémunération 2023, contrairement à ses homologues américaines, mais tout va bien : la banque verse encore de grosses sommes à ses hauts salaires.

Les informations relevant du 3è pilier de Bâle III sur le groupe Goldman Sachs UK (GSGUK) indiquent que la filiale londonienne a payé ses employés les mieux rémunérés en banque d'investissement - connus sous le nom de « preneurs de risque » - une moyenne de 1,25 million de livres (1,47 millions d’euros ) par tête en 2023, soit une hausse de 6,6 % par rapport au 1,17 million de livres versés en 2022.

Les preneurs de risque sont déclarés auprès du régulateur britannique - la Financial Conduct Authority, et définis comme les personnes dont « les activités professionnelles ont une incidence significative sur le profil de risque de l'entreprise ». Cette catégorie comprend également les personnes rémunérées plus de 660 000 £ (707 000 €).

Si les salaires chez Goldman ont légèrement augmenté (+4,3 %), l’essentiel de la progression provient de la rémunération variable, autrement dit les bonus. Ceux-ci sont passés d'une moyenne de 501k £ / 590k € par tête pour 2022 à 549k £/ 647k € pour 2023 – soit une hausse de près de 10 %.

En comparaison, les bonus des filiales britanniques de JPMorgan, Morgan Stanley et Citi ont tous diminué, tandis que ceux de Bank of America ont augmenté de 26 %.

Les équipes de Goldman ont fait face à une double difficulté. D’une part, le nombre de preneurs de risque a diminué, passant de 569 à 507 – une baisse plus importante que dans les autres banques américaines de Londres, dont certaines ont d’ailleurs réussi à augmenter leurs effectifs de preneurs de risque l'an dernier.

D’autre part, le nombre de personnes concernées par les plus hauts revenus – les mieux payés des mieux rémunérés, a diminué : on ne comptait plus en 2023 chez Goldman en Europe que 297 personnes gagnant plus d’un million d’euros, contre 308 en 2022. C’est dans la tranche de 1,5 à 3 millions d’euros que le recul a été le plus important.

Les choses ont toutefois été quelque peu différentes pour celles et ceux rémunérés au-delà de 3 millions d’euros, avec douze personnes supplémentaires concernées en 2023 par rapport à 2022. Pour la tranche supérieure à 6 millions, on compte pour 2023 cinq personnes de plus que l’année précédente. La tranche la plus élevée a enregistré un léger recul (2 personnes de moins à plus de 8 millions d'euros), alors que les rémunérations supérieures à 2 millions d’euros ont concerné 4 personnes de plus qu’en 2022.

2023 n’a pas été un très bon cru pour Goldman, et Londres n'a pas fait exception à la règle. Les revenus de Goldman Sachs International, sa filiale basée à Londres, ont chuté par rapport à l’an dernier : - 44 % en banque d'investissement et - 40 % en trading fixed income, devises et matières premières. Seul le trading actions a tiré son épingle du jeu pour apporter une lueur d’espoir au bout du tunnel. La banque a toutefois conservé la majeure partie de ses effectifs dans la capitale britannique – et il semble qu'elle ait également plutôt bien traité ceux qui sont restés.

Les bonus chez Goldman Sachs à Londres pourraient augmenter encore plus fortement à l’avenir. En vertu des règles de plafonnement instituées par l'Union européenne, les bonus ne pouvaient excéder 2 fois les salaires fixes. Avec la levée effective du plafond, Goldman prévoit des bonus potentiellement jusqu'à 25 fois supérieurs aux salaires. On pourrait alors s’attendre à voir les salaires reculer en conséquence.

