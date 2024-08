Un banquier senior marié, soupçonné d’entretenir une liaison, vu en train d’embrasser une collègue en sortant d’un ascenseur

Si vous êtes marié et que vous entretenez une liaison secrète avec un ou une collègue, il serait sans doute judicieux de rester de chacun de son côté dans l’ascenseur et d'éviter tout contact visuel. Il est également déconseillé d'échanger des mots doux en mode poésie romantique via le système de messagerie de l'entreprise, ou de conserver, sous plexiglas dans votre bureau comme un trophée, un souvenir de soirée,

À la suite des dénégations de Nadine Ahn, ex-CFO de RBC, et Ken Mason, ancien VP en trésorerie, quant à leur prétendue liaison, et aux poursuites engagées contre leur ancien employeur pour licenciement abusif en raison de cette relation supposée, RBC a répliqué en exposant les raisons qui l’ont poussée à croire que Nadine Ahn et Ken Mason étaient plus que simples collègues et amis.

Selon Bloomberg, la dernière plainte déposée par RBC détaille comment un lanceur d'alerte les a vu « s’éteindre et s'embrasser à la sortie des ascenseurs » dans un hôtel proche des bureaux de RBC. La banque a ensuite mené l’enquête et a fini par découvrir des messages - « Je t'aime » et « Je t'aime aussi », ainsi que des échanges de poèmes romantiques, des surnoms affectueux (« figuier de barbarie » pour Nadine Ahn et un inexplicable « KD » pour Ken Mason), et de soi-disant « réunions de liquidité » autour de cocktails.

Plus accablant encore, RBC affirme avoir découvert un fichier appartenant à Ken Mason, au titre évocateur de « Project Ken », relatif à diverses tentatives visant à orchestrer des promotions et des augmentations de salaire au bénéfice du supposé amant. Lorsqu'un autre employé a remis en question l'augmentation de salaire dudit Mason, Nadine Ahn l’aurait licencié sans motif valable.

On ne sait pas ce qu'il adviendra des mariages de Nadine Ahn et Ken Mason, ni de leurs tentatives de poursuivre RBC pour respectivement 49 millions et 20 millions de dollars. Tous deux devront sans doute produire davantage de preuves démontrant que leur affection était platonique. S'ils échouent, ils risquent de se retrouver dans une situation bien pire : RBC veut récupérer les bonus de Nadine Ahn et les sommes excédentaires perçues par Ken Mason, ainsi que les frais de justice.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, WhatsApp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available.

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)