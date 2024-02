Départ de traders chez BNP Paribas dans la perspective de bonus décevants

Comme nous l’évoquions la semaine dernière, les bonus chez BNP Paribas ne seront sans doute pas au mieux cette année. Certains traders de la banque semblent eux aussi être parvenus à la même conclusion.

Au moins deux traders de niveau vice president (VP) sont partis au cours des dernières semaines, avant même l’annonce des bonus prévue pour la fin du mois.

Parmi eux, Dmitri Petrov, ancien trader taux marchés émergents, a rejoint le hedge fund Alphadyne Asset Management ; et Reza Vahdati, trader taux CEEMEA, aurait mis le cap sur JPMorgan.

BNP Paribas n’a pas souhaité faire de commentaires sur ces départs. Selon des sources internes à la banque, ils anticipent une session de bonus a priori décevante. « On ne compte pas sur de meilleurs bonus que l’an dernier, alors à quoi bon attendre ? » confiait un trader. « C’est censé de bouger maintenant pour un gros package plutôt que de tourner en rond et laisser filer la moitié du prochain exercice comptable. »

Les traders fixed income de BNP avaient réalisé une très bonne année 2023 jusqu’au dernier trimestre, où leurs revenus ont chuté de 32 % par rapport à la même période de l’année précédente, conduisant à une baisse de quelques 11 % sur l’ensemble de l’année. La banque a mis ce résultat sur le compte « des activités plus normalisées » dans « les marchés de taux et change et plus encore dans les marchés de matières premières par rapport à une base élevée en 2022. »

Lors de notre enquête de fin d’année sur les attentes de bonus, les traders de BNP déclaraient compter sur une hausse de 9 %.

BNP aurait recruté un transfuge de Nomura pour remplacer l’un des traders démissionnaires.

