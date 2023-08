Le nouveau langage de programmation qui allie la rapidité de C++ à la simplicité de Python

La guerre entre Python et C++ prend souvent la forme d’un âpre débat opposant puissance et accessibilité. Les développeurs Python adorent sa facilité d’accès, les développeurs C++ adorent sa rapidité extrême. Dans un contexte d’innovation technologique intense, tous deux pourraient toutefois être rapidement dépassés par un nouveau langage de programmation offrant le meilleur des deux mondes.

Mojo est un langage développé par l’entreprise d’infrastructure IA Modular AI, dont les fondateurs Tim Davis et Chris Lattner ont été respectivement par le passé responsable produit et directeur senior chez Google. Avant de cofonder Modular AI, Chris Lattner était président Ingénierie et Produit chez SiFive, le concepteur de semi-conducteurs et fournisseur de puces basées sur RISC-V.

Mojo a été lancé en interne l’an dernier, mais ouvert aux utilisations publiques en mai dernier.

Python est actuellement le premier choix de langage en matière d’IA et pour Chris Lattner, cela peut poser problème. Il décrit l’IA comme « un problème résultant de la rencontre de trois mondes, avec Python au sommet, C++ dans les entrailles, et d’autres langages accélérateurs [et des éléments matériels comme des microprocesseurs et des circuits logiques programmables (FPGA)] en dessous. » Il explique qu’en présence de machines complexes et puissantes, elle doit être « piratable », et le principal objectif de Mojo est d’éliminer ce problème des trois mondes pour rendre ce piratage possible.

Mojo est un surensemble de Python, destiné à conférer à ce langage vieux de 32 ans des « superpouvoirs » qui lui permettront « de scale down, atteindre un niveau de performance élevé et de s’appuyer sur les accélérateurs. » Selon Modular AI, les autres fonctionnalités comprennent « un ensemble riche de fonctions de programmation système, méta-programmation au moment de la compilation et l’autotune. »

Modular AI recrute des ingénieurs en masse cette année alors qu’elle teste les limites de sa nouvelle création. La plupart viennent des GAFAM, comme Sean Paradiso, l’ancien manager machine learning de Twitter, et Adin Scannel, ex-cadre ingénieur logiciel chez Google.

Si les ingénieurs de la finance traditionnelle sont moins nombreux dans ses effectifs, Modular AI a toutefois recruté des ingénieurs issus de la fintech, à l’instar de Hanro van der Westhuizen, ingénieur freelance venu de chez Luno, la plateforme d’échange et stockage de cryptomonnaies, et Andrew Ding, employé permanent en ingénierie et produit depuis son départ de la fintech californienne Plaid.

Modular AI recrute toujours en tech et produit, et paie bien. À titre d’exemple, un ‘technical lead manager’ travaillant sur Mojo peut gagner jusqu’à 286k $ (près de 260k €).

Cliquez ici pour créer votre profil eFinancialCareers. Soyez visible auprès des recruteurs qui cherchent à pourvoir des postes de premier plan en technologie et finance.

Have a confidential story, tip, or comment you’d like to share? Contact: +44 7537 182250 (SMS, Whatsapp or voicemail). Telegram: @SarahButcher. Click here to fill in our anonymous form, or email editortips@efinancialcareers.com. Signal also available

Bear with us if you leave a comment at the bottom of this article: all our comments are moderated by human beings. Sometimes these humans might be asleep, or away from their desks, so it may take a while for your comment to appear. Eventually it will – unless it’s offensive or libelous (in which case it won’t.)