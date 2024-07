Macron ou Deutsche Bank ? À qui les traders actions de BNP doivent-ils leur meilleur trimestre depuis des années ?

Heureux événement pour BNP Paribas au deuxième trimestre, et cela ne concerne pas les traders fixed income qui superperformaient par le passé.

Cette fois, la banque de la rue d’Antin peut remercier ses vendeurs et traders actions pour leur implication. Au deuxième trimestre, ses revenus actions et prime services ont augmenté de 38% par rapport au premier trimestre, et de 46% par rapport au deuxième trimestre 2023. Pour la première fois depuis cinq ans, les professionnels des actions de BNP ont gagné plus que l'équipe FICC.

Alors que les traders FICC ont rencontré des difficultés et affichent des résultats en recul, avec « des revenus au global moins soutenus » qu’au deuxième trimestre 2023, « en particulier dans les matières premières en raison d’une demande plus faible en Europe », à l’instar de Deutsche Bank, BNP met la bonne performance des revenus actions au compte d’une « forte demande des clients ».

Cette « forte demande des clients » semble avoir un lien avec les élections en France. Euronext, la principale place boursière de la zone euro, qui détient la bourse de Paris, a rapporté des volumes de trading de dérivés en hausse de 22% au 2è trimestre par rapport au trimestre précédent. Le trading au comptant a également progressé de 6% au dernier trimestre par rapport au précédent.

Alors donc, à qui faut-il attribuer le mérite (ou les reproches) pour ces volumes énormes ? Très probablement à Emmanuel Macron. La dissolution de l’Assemblée nationale par le président en juin, ouvrant la porte à des élections anticipées, a déclenché une frénésie de ventes – dont l'action de BNP a elle-même souffert.

Autre élément de l’aspect actions : les Prime Services. L’activité prime brokerage de BNP a connu une croissance significative ; les actifs sous gestion ont augmenté de 40% par rapport au deuxième trimestre de l'année dernière. C’est le résultat de la réussite globale du secteur des hedge funds qu'elle sert – et qui, selon Wealth Management, a atteint ce trimestre un record de 4,31 milliards de dollars sous gestion.

La hausse de 46% sur un an a donc été générale dans les actions. La banque déclare avoir augmenté sa part de marché en Equities de 60 points de base depuis 2021, et de 100 points de base depuis 2019. BNP voit dans l’absorption d'Exane (et de sa charmante équipe) un facteur ayant particulièrement contribué à sa performance en cash equities.

