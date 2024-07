Conseil net et sans détour aux stagiaires en banque : vous n’avez rien de spécial, taisez-vous !

Jason Trennert n’a rien d’un nouveau venu dans la finance new-yorkaise. D’après son dossier FINRA, il a débuté sa carrière chez Morgan Stanley en 1991 et travaille depuis 2010 pour Strategas, la filiale de recherche de Baird dont il est aujourd’hui le président. À ce titre, ses conseils aux stagiaires en banque peuvent être perçus soit comme des élucubrations surannées, soit comme un éclairage cru sur la réalité d’un monde où même David Solomon, réputé pour son franc-parler, a déjà enjoint les stagiaires de « ralentir et profiter ».

Tout d'abord, et non sans rappeler David Solomon, Jason Trennert déclare qu’un stagiaire en banque qui ne passerait pas tout son temps au bureau aurait tout faux. Si son boss ne peut pas le voir à l’œuvre, il en déduira qu’il ne travaille pas autant que s’il était dans les locaux.

Ensuite, au bureau, « taisez-vous ». Les meilleurs stagiaires sont dotés d’une « conscience situationnelle », poursuit Jason Trennert. Ils savent « exprimer leurs pensées ou les garder pour eux ». Les histoires de stagiaires 2024 inondant tout le bureau de courriels exposant leurs opinions laissent à penser qu’il est utile d’insister sur cet élément.

Enfin, et en lien avec les points précédents, Jason Trennert conclut que les stagiaires en services financiers doivent comprendre qu'ils n’ont rien de spécial. Avoir pris le meilleur sur des centaines d'autres candidats pour décrocher le poste peut les amener à penser le contraire. Mais justement non ! « La réalité, c’est que vous êtes là pour faire un job qui aide la boite à gagner de l'argent, purement et simplement. »

En vertu de ce troisième point, il persiste et signe : beaucoup de stagiaires en banque seront surpris de constater que tous les discours sur le mentorat et l'intérêt des banquiers seniors pour les carrières des stagiaires ne sont pas tout à fait vrais. La plupart des cadres n'ont tout simplement que peu de temps à consacrer au mentorat des stagiaires, donc progresser requiert « d’avoir de l’ambition, d’être autonome, et d’avoir la peau dure ».

Cela ne signifie pas pour autant que Jason Trennert conseille aux stagiaires d’accepter une intensité extrême ou de travailler à s’en rendre malades. Côtoyer des individus aussi portés sur la compétition qu’ils peuvent être brillants, peut selon lui conduire à faire facilement table rase de toute notion de préférences ou de points forts. Pas besoin de suivre des routes toutes tracées, comme celle qui mène de la banque au private equity : il existe d’autres options. « Pourquoi se battre face à un nid de vipères dans une boîte de renom alors qu'une structure plus petite pourrait vous offrir la chance de faire la différence ? »

Pour lui, le véritable défi est de survivre à long terme en conservant intacts « sa santé et son caractère » - ce qui nécessite un certain sens de l'humour et de la perspective. C’est la lecture qui apporte le second. Rappelez-vous : « vos ambitions, vos luttes, vos échecs, vos angoisses et vos succès, tous ont été répétés des millions de fois depuis que l’humain existe. » - Il est possible en revanche que vous n’ayez le temps de découvrir la sagesse ancestrale qu’à l’issue de votre stage…

