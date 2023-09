Le « lauréat d’Olympiades de maths le plus titré de tous les temps » a travaillé chez Citadel

Vous voulez rejoindre un hedge fund ? Dans ce cas, il vous faudra faire partie des meilleurs jeunes talents du monde en maths ou ingénierie. Ou bien, dans le cas de Zhuo Qun Song, le meilleur au sens littéral du terme. Il est en effet considéré comme le participant le plus titré de tous les temps aux Olympiades de mathématiques et, sans surprise, il a été happé par le monde de la finance.

En matière de stages, Zhuo Qun Song a choisi le buy-side et l’établissement de trading électronique Jane Street – bien connu pour héberger certains des stagiaires les mieux rémunérés de la finance. Il y a effectué deux sessions, à chaque fois au sein de l’équipe de trading de New York. Il est de notoriété publique qu’il est particulièrement difficile de décrocher un stage chez Jane Street, surtout quand c’est le premier de tout un parcours.

À la fin de ses études, Citadel l’a engagé à un poste de chercheur quantitatif à Chicago, où il est resté deux ans. Pour qui s’inquiéterait de se retrouver en compétition contre lui pour un job, pas de panique pour les années à venir… Zhuo Qun Song a quitté Citadel en 2022 pour se lancer dans un doctorat de mathématiques qu’il devrait terminer à l’horizon…2028.

